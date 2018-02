OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Groko/Merkel:

Tolle Tage in Berlin: Schade nur, dass dem Publikum so gar nicht nach Schunkeln und fröhlichen Karnevalsgesängen zumute ist. Stattdessen machen sich Frust, Enttäuschung und Wut breit. Die CDU verhält sich ungleich disziplinierter als die SPD, hat aber ebenfalls ein tief greifendes Problem. Unter der Führung von Angela Merkel ist sie zum Kanzlerwahlverein geworden, ohne eigenständiges Kraftzentrum, Hauptsache an der Macht. Auf die Dauer ist das für eine Volkspartei nicht ausreichend. Merkel muss deshalb Kritikern mehr Raum lassen und potenziellen Nachfolgern die Chance geben, sich zu profilieren. Doch dazu sagt sie wenig. Stattdessen redet sie zur besten TV-Sendezeit vor allem über das "Weiter so" in der geplanten neuen Großen Koalition./al/DP/zb

AXC0011 2018-02-12/05:35