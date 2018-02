STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Situation der SPD:

"Der SPD-Personalstreit der letzten Tage war abstoßende Selbstbeschäftigung pur. Seit 1998 haben der Partei im Bund mehr als zehn Millionen Wähler den Rücken gekehrt. Es ist ein Problem, wenn eine Partei lange regiert und pausenlos sagt, dass sie das Leben der Menschen verbessere - zugleich aber viele nicht erkennen können, was diese Partei tut, um das wachsende Stadt-Land-Gefälle anzugehen oder die Digitalisierung zu gestalten, die die Gesellschaft rasant verändert. Die SPD muss dringend umsteuern. Denn die über Jahrzehnte währende Stärke der Sozialdemokratie in Westeuropa ist nicht mehr in Stein gemeißelt."/al/DP/edh

