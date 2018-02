BERLIN (dpa-AFX) - 'Berliner Morgenpost' zu Digitalisierung in der Wirtschaft

Auch wenn sich die Auswirkungen im Einzelnen noch nicht genau abschätzen lassen - dass die Digitalisierung einen einschneidenden Wandel in den allermeisten Branchen nach sich ziehen wird, bestreitet niemand. In der Logistik, im Verkehr und in der Gesundheitsbranche stehen radikale Umbrüche bevor. Ganze Berufsgruppen werden verschwinden, andere neu hinzukommen. Wenn aber immer noch jedes vierte Kleinstunternehmen nicht einmal über einen eigenen Internetauftritt verfügt, aber sich auch bei größeren Firmen die Bereitschaft für Investitionen in den digitalen Wandel in Grenzen hält, dann droht hier die Zukunft verschlafen zu werden./al/DP/zb

AXC0013 2018-02-12/05:35