BERLIN (Dow Jones)--SPD-Vize Olaf Scholz hat Forderungen der Parteilinken nach einer Urwahl des künftigen Parteivorsitzes zurückgewiesen. "Es ist klassischer Weise die Sache eines Parteitages", Scholz im "Bericht aus Berlin" in der ARD. "Wir haben ein gutes, bewährtes Verfahren, dass bei Parteitagen Vorsitzende bestimmt werden." Er betonte, dass "dringend die Erneuerung der SPD" nötig sei. "Da geht es nicht um Fragen, wie Vorsitzende gewählt werden", betonte Scholz aber, der bei Zustandekommen einer neuen großen Koalition laut SPD-Kreisen Finanzminister werden soll.

Scholz bekräftigte in der Sendung ein Festhalten an der Politik der schwarzen Null. Dies stehe auch im Koalitionsvertrag, und die SPD habe Neuverschuldungsverbote in den Ländern und im Grundgesetz mitbeschlossen. "Solide Haushaltspolitik ist ein sozialdemokratisches Markenzeichen", sagte Hamburgs Erster Bürgermeister. "Ich bin auf der Linie, die wir in der Koalition miteinander vereinbart haben, und die im Übrigen auch für die Regierungspolitik der letzten Jahre richtig war, was die deutsche Haushaltspolitik betrifft."

Gegenwärtig gebe es "Zeiten, in denen wir trotzdem große Spielräume haben". Sie sollten genutzt werden, "um zum Beispiel den wirtschaftlichen Aufschwung voranzubringen, die Digitalisierung, aber auch den sozialen Zusammenhalt". In der Europapolitik deutete Scholz einen Kurswechsel gegenüber der Haltung des früheren Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble (CDU) an. "Ansonsten geht es darum, dass wir im Hinblick auf Europa verstehen, dass es nicht unsere Sache ist, anderen Ländern Vorschriften zu machen", sagte er. Trotzdem gebe es Dinge, die zu besprechen seien.

Scholz verteidigte zudem die Entscheidung von CDU, CSU und SPD, kein eigenes Digitalministerium vorzusehen. Ein solches wäre nur "PR", meinte er. Die Vereinbarungen zur Eindämmung der sachgrundlosen Befristungen von Arbeitsverträgen lobte er als "richtigen Fortschritt", der auf das Konto der Sozialdemokraten gehe. "Als Arbeitsrechtler sage ich Ihnen: Die Zahl der sachgrundlos befristet Beschäftigten wird sich sicher mehr als halbieren", erklärte der stellvertretende SPD-Vorsitzende.

