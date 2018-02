Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

INFINEON - Um seine ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen, geht Deutschlands größter Chipkonzern neue Wege. Die Ingenieure von Infineon arbeiten nicht nur bereichsübergreifend zusammen. Mit Paketlösungen will der Dax-Konzern Neukunden wie Roboter-Start-ups oder Drohnenhersteller gewinnen. (Handelsblatt S. 20)

EDEKA - Gut ein Jahr nach der Übernahme durch Edeka wird es in der Causa Kaiser's Tengelmann noch einmal spannend. Das Bundeswirtschaftsministerium wird in Kürze überprüfen, ob der Lebensmittelkonzern alle Vorgaben der Ministererlaubnis einhält oder zumindest auf gutem Weg dahin ist. Edeka hat laut der Erlaubnis bis 2021 Zeit, alle Bedingungen zu erfüllen. Aber bis dahin wird das Walten des Konzerns engmaschig überwacht. Jedes Jahr muss er einen Statusbericht in Berlin abliefern. Die erste Überprüfung steht jetzt bevor. (SZ S. 21)

ERGO - Andree Moschner, der beim deutschen Versicherer Ergo für die Vermögensanlagen verantwortlich ist, will die Aktienquote des Düsseldorfer Unternehmens erhöhen - trotz der aktuellen Kursstürze an den Börsen, die er nur für eine Korrektur hält. (Handelsblatt S. 34)

TUI - Urlaub auf hoher See wird immer beliebter. Daher erhöht der Reisekonzern TUI das Tempo und vergrößert seine Kreuzfahrtflotte. (FAZ S. 21)

MOTEL ONE - Die Billighotelkette Motel One expandiert. Zu den bestehenden 63 Standorten sollen weitere hinzukommen: "Wir haben etwa 30 Häuser in der Pipeline, also vertraglich gesichert. Davon ist etwa die Hälfte im Bau", sagte Firmengründer Dieter Müller in einem Interview. (Handelsblatt S. 16)

