GROKO - Als Martin Schulz vergangene Woche vor die Presse trat, sprach er davon, dass der Koalitionsvertrag "in einem großen Maße sozialdemokratische Handschrift" trage. Jetzt haben Wissenschaftler mit Hilfe Künstlicher Intelligenz nachgewiesen, dass rund 70 Prozent im Koalitionspapier auf das Parteiprogramm der SPD zurückgehen. Nur 30 Prozent könne der Union zugeordnet werden. (FAZ S. 19)

ZINSEN - Ein plötzlicher Zinsanstieg langlaufender US-Staatsanleihen auf knapp 3 Prozent - und damit auf den höchsten Stand seit vier Jahren - hat die Investoren aufgeschreckt. "Nun droht die Stimmung in Panik umzuschlagen", warnt Markus Reinwand, Aktienstratege der Helaba. Zwar hat sich die Aktienbörse in New York Ende vergangener Woche erholt, die meisten Kapitalmarktprofis rechnen aber mit weiteren Rückschlägen. Die Ära der Nullzinsen geht zu Ende. So bekommen Anleger in den USA nun höhere Zinsen auf ihre Einlagen bezahlt, womit sich erstmals seit Jahren eine attraktive Alternative zu Aktien bietet. (Handelsblatt S. 30f)

PFLEGE - Auf die Angehörigen von Pflegebedürftigen könnten durch die Pläne der designierten Bundesregierung deutlich höhere Kosten zukommen. Grund dafür sind die Pläne von Union und SPD für mehr Personal und höhere Löhne in der Pflege. Denn noch ist nicht klar, ob Patienten oder Beitragszahler die Kosten dafür tragen sollen. (FAZ S. 17)

DGB - DGB-Chef Reiner Hoffmann fordert von den Sozialdemokraten in einer Regierung eine entschlossene Umverteilung und Antworten auf die Digitalisierung. Tarifverträge und Betriebsräte sind für ihn zudem die besten Mittel im Kampf gegen die AfD. "Die Koalition muss die schwarze Null aufgeben", fordert er in einem Interview. (Welt S. 5)

