IRW-PRESS: DRONE DELIVERY CANADA CORP: Drone Delivery Canada wird von Transport Canada als rechtskonformer Betreiber anerkannt

Drone Delivery Canada wird von Transport Canada als rechtskonformer Betreiber anerkannt

Toronto, ON, 9. Februar 2018, Drone Delivery Canada (DDC oder das Unternehmen) (TSX.V:FLT OTC:TAKOF), freut sich bekannt zu geben, dass Transport Canada dem Unternehmen ein Zertifikat für den speziellen Flugbetrieb für rechtskonforme UAS-Betreiber (Special Flight Operations Certificate/SFOC) ausgestellt hat. http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42381/DDC - Achieves Compliant Operator Status Certificate - Feb 9 2018_DEPrcom.001.jpeg

Ein rechtskonformes UAS (Unmanned Aircraft System/unbemanntes Luftfahrzeug) war die erste der drei Regulierungskomponenten im Transport Canada-Programm für rechtskonforme UAS-Betreiber und Grundvoraussetzung für die Ausstellung eines Zertifikats für den speziellen Flugbetrieb für rechtskonforme UAS-Betreiber (Special Flight Operations Certificate/SFOC). Das Unternehmen hat dieses Zertifikat im Dezember 2017 erhalten und den Erhalt auch bekannt gegeben.

Heute werden mit dem Erhalt dieser zusätzlichen Genehmigung die beiden noch verbliebenen Schritte eines methodischen Verfahrens vollzogen, das Transport Canada als Nachweis der Betriebssicherheitspraxis des Unternehmens und unserer professionellen Betriebsführung dient. Dieser Meilenstein, der mit dem Erhalt des Zertifikats für den speziellen Flugbetrieb für rechtskonforme UAS-Betreiber (SFOC), absolviert wird, ist für jeden UAS-Betreiber essentiell und notwendig, wenn er einen Flugbetrieb außer Sichtweite (BVLOS) - und in unserem speziellen Fall drohnengestützte Botendienste - durchführen will.

Das Unternehmen war rund um die Uhr im Einsatz, um den Status eines rechtskonformen Betreibers zu erhalten. Wir sind einerseits dankbar und fühlen uns andererseits geehrt, von Transport Canada als professionelles Unternehmen und sicherer Betreiber von unbemannten Luftfahrzeugen (UAS) anerkannt zu werden. Mit dem Erreichen dieses Meilensteins ist DDC in der Lage, sich in unserem riesigen Land zu einem Marktführer von drohnengestützten Botendiensten von Kanadiern für Kanadier zu entwickeln, freut sich Mark Wuennenberg, Vice-President of Regulatory Affairs bei Drone Delivery Canada.

Die Erteilung dieses Zertifikats ist der Ausgangspunkt für die Vermarktung von drohnengestützten Botendiensten in Kanada. Zu diesem Zweck beabsichtigt DDC mit Transport Canada zusammenzuarbeiten, um Lösungen für Zustelldienste außer Sichtweite in entlegenen Gebieten in Nordkanada zu testen.

Drone Delivery Canada schätzt die Anstrengungen, die Transport Canada unternimmt, um ein positives Umfeld für das Wachstum innovativer Technologien zu schaffen.

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.dronedeliverycanada.com.

Über Drone Delivery Canada Drone Delivery Canada ist ein Drohnentechnologieunternehmen, das sich auf die Planung, Entwicklung und Umsetzung seiner auf dem Einsatz von Drohnen basierenden Logistik-Software-Plattform konzentriert. Die Plattform des Unternehmens wird Regierungsstellen und Unternehmensorganisationen als Software as a Service (SaaS)-Lösung zur Verfügung stehen.

Drone Delivery Canada Corp. ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Aktien an der kanadischen TSX V Exchange unter dem Börsensymbol FLT, im OTCQB-Markt in den Vereinigten Staaten unter dem Börsensymbol TAKOF und an der Frankfurter Börse in Deutschland unter dem Börsensymbol A2AMGZ gehandelt werden.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Tony Di Benedetto, CEO Telefon: (416) 791-9399 E-Mail: tony@dronedeliverycanada.com Richard Buzbuzian, President Telefon: (647) 501-3290 E-Mail: richard@dronedeliverycanada.com Andrew Krystal, Media Relations Telefon: (416) 319-7006 E-Mail: andrew@krystalnation.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42381 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42381&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA26210 W1005

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA26210W1005

AXC0025 2018-02-12/07:01