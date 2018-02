Moneycab.com: Herr Aeschlimann, Sie haben jetzt die 100 Tage-Linie im neuen Amt überschritten. Ein erstes Fazit?

Marc Aeschlimann: Ich habe Schaffner als globales Unternehmen kennengelernt, das in seinen Bereichen gut positioniert ist. Auf dem Gebiet der elektromagnetischen Verträglichkeit erzielen wir weiterhin ein gutes Wachstum und bauen unsere Position als Markführer stetig aus. Auch im Bereich Automotive ist Schaffner mit erfolgreichen Produkten und ansprechenden Margen gut unterwegs. Und der Turnaround in unserer dritten Division, dem Bereich Power Magnetics, macht planmässig Fortschritte.

Produkte zur besseren elektromagnetischen Verträglichkeit sind die wichtigste Kernkompetenz von Schaffner. Gibt es in diesem Bereich denn grosse technische Neuerungen?

Wie erwähnt sind wir mit der Division EMC Weltmarktführer. Einerseits stellt die Weiterentwicklung der Vorschriften und Normen stetig höhere Ansprüche an die Netzqualität. Zudem sehen wir auch neue Anwendungen wie zum Beispiel Ladestationen für die Elektromobilität, die Potenzial für unsere EMV-Lösungen bieten. In diesem Bereich beliefert die Division EMC bereits heute Hersteller von Bus- und Autoladestationen.

Das erwähnte Segment EMC macht die Hälfte des Schaffner-Umsatzes aus und wächst stetig. Bei der Division Power Magnetics konnte eine Stabilisierung erreicht werden. Das lässt hoffen, dass die mageren Jahre für Schaffner jetzt vorbei sind, richtig?

Unsere Märkte haben sich im ersten Quartal des aktuellen Geschäftsjahrs gut entwickelt. Wir verzeichnen in den Kernmärkten Antriebssysteme, Bahntechnik und Stromversorgung ein erfreuliches Wachstum, das an den oberen Grenzen unserer Erwartungen liegt. In den Märkten Automotive sowie Maschinen und Robotik bewegen wir uns auf dem sehr hohen Niveau des Vergleichsquartals im Vorjahr. Ebenso ist die Entwicklung in den Regionen erfreulich - auch Asien wächst wieder. Und wenn der Turnaround in der Division Power Magnetics abgeschlossen sein wird, wird auch das einen positiven Einfluss auf die EBIT-Marge haben.

"Wir verzeichnen in den Kernmärkten Antriebssysteme, Bahntechnik und Stromversorgung ein erfreuliches Wachstum, das an den oberen Grenzen unserer Erwartungen liegt."

Marc Aeschlimann, CEO Schaffner Gruppe

Allerdings dürften die Rohwarenpreise in diesem Jahr wohl kräftig steigen…

Die Entwicklung der Rohmaterialpreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...