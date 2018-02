Liebe Leser,

einen echten Durchbruch schaffte die Aktie der Bitcoin Group am Donnerstag. Der Wert konnte in Abhängigkeit vom Börsenplatz ein Plus von gleich 17 % für sich verbuchen. Am Freitag ging es dagegen wieder etwas zurück. Die gesamte Entwicklung gilt als erster Indikator dafür, dass die Aktie den bisherigen manifesten charttechnischen Abwärtstrend wieder aufgeben könnte. Konkret: Das Plus führte die Aktie bis auf weniger als 15 % an die runde Marke von 50 Euro. Dies ist aller Ehren ... (Frank Holbaum)

