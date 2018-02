The following instruments on XETRA do have their first trading day 12.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0397586394 ARPHAN SSC-QU.BR.CA.17-22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSQF8 DEAG DT.ENT WS 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UDF1 DZ BANK IS.A834 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4TP5 LB.HESS.-THR. IHS 18/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA GR0118017657 GRIECHENLAND 18-25 BD00 BON EUR N

CA XFRA US30216BHA35 EXPORT DEV CND 18/23 BD00 BON USD N

CA XFRA US534187BG38 LINCOLN NATL 18/48 BD01 BON USD N

CA XFRA US534187BH11 LINCOLN NATL 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US581557BJ38 MCKESSON 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US9128283W81 US TREASURY 2028 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1767052050 ALGECO SCOTSMAN 18/23REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1768007715 EXPORT DEV.CANADA 18/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1769041606 NOVARTIS FIN. 18/38 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1771723167 MCKESSON 18/26 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1771768188 MCKESSON 18/20 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1771768428 SWEDEN,KINGDOM 18/21 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1771838494 ING GROEP 18/25 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1772374770 DT. BAHN FIN. 18/33 MTN BD02 BON EUR N

CA JNX XFRA CA8834261080 THERMA BRIGHT INC. EQ00 EQU EUR N

CA IBPA XFRA US09057N2018 BIO-PATH HLDGS INC. EQ00 EQU EUR N