The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0024247550 WINTERTHUR STADT 06-18 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0037204515 PFZ.SCHW.KT.BKN 08-18 386 BD00 BON CHF N

CA BA3Q XFRA DE0001142750 BUNDANL. KPS 15.2.18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A0S89M0 DG HYP IS.A.894 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3L67 HSH NORDBANK IS 10/18 A BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2D932 UC-HVB IS1334 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2D940 UC-HVB PF1335 BD00 BON EUR N

CA AASA XFRA US009363AN21 AIRGAS INC. 13/18 BD00 BON USD N

CA XFRA USU38284AB80 HOLOGIC 15/22 REGS BD00 BON USD N

CA 0SQA XFRA XS1029172514 SAFARI HLD VER REGS 14/21 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4KL0 HSH NORDBANK ZS 16 13/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AHE8 UC-HVB S.1744 13/18VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NRW0ED2 LAND NRW SCH.R.1184 VAR BD01 BON EUR N

CA NR9Y XFRA DE000NRW11G0 LAND NRW SCHATZ07R819 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SK0ABA3 SPK KOELNBONN IS.853 BD01 BON EUR N

CA XFRA US126304AG99 CSC HLDGS LLC 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US22541HCC43 CS N.Y.BR. 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US42809HAB33 HESS CORP. 09/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US708130AB57 PENNEY CORP. 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US912828HR40 US TREASURY 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US91324PBJ03 UNITEDHEALTH GRP 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US931142CJ02 WALMART 07/18 BD01 BON USD N

CA XFRA XS0083595636 EIB EUR. INV.BK 98/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0889394846 EIB EUR.INV.BK 13/18 MTN BD01 BON RUB N