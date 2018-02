FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.02.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.02.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4W14 HSH NORDBANK MZC 3 15/25 0.001 %

TGR XFRA US9884981013 YUM BRANDS 0.294 EUR

TT6 XFRA US88162G1031 TETRA TECH INC. DL-,01 0.082 EUR

TEO XFRA US8792732096 TELECOM ARGENT. B ADR/5 1.274 EUR

SQI XFRA US8288061091 SIMON PROPERTY GRP PAIRED 1.593 EUR

MWI XFRA US57060D1081 MARKETAXESS HLDGS DL-,001 0.343 EUR

LMF XFRA US5355551061 LINDSAY CORP. DL 1 0.245 EUR

HAR XFRA US4128221086 HARLEY-DAVID.INC. DL -,01 0.302 EUR

EQ6 XFRA US26884L1098 EQT CORP. 0.025 EUR

DNZ XFRA US2576511099 DONALDSON CO. DL 5 0.147 EUR

EDC XFRA US2091151041 CONSOLIDATED EDISON 0.584 EUR

CLY XFRA US1311931042 CALLAWAY GOLF DL-,01 0.008 EUR

BZ9 XFRA US0995021062 BOOZ ALL.HAM. CL.A DL-001 0.155 EUR

XFRA AU0000WBCHB2 WESTPAC BKG 2023 FLR 0.646 EUR

LID XFRA US0185811082 ALLIANCE DATA SYS. DL-,01 0.466 EUR

PNU XFRA FR0000053381 DERICHEBOURG S.A. EO -,25 0.140 EUR

PS8 XFRA US7415111092 PRICESMART INC. DL-,0001 0.286 EUR

9CO XFRA CA2208741017 CORUS ENTERTAIN.B NVTG 0.062 EUR

THL XFRA AU000000TAH8 TABCORP HLDGS LTD 0.070 EUR

WIC XFRA US92939U1060 WEC ENERGY GRP DL 10 0.451 EUR

1HW XFRA US4198791018 HAWAIIAN HOLDINGS DL-,01 0.098 EUR

1WT XFRA US97717P1049 WISDOMTREE INV. DL-,01 0.025 EUR

AP0 XFRA US04316A1088 ARTISAN PART.AS.M.A DL-01 1.136 EUR

59S XFRA AU000000SCG8 SCENTRE GROUP UTS 0.069 EUR

0AK XFRA US03852U1060 ARAMARK DL -,01 0.086 EUR

GGL XFRA US3794631024 GLOBAL WATER RES DL-,01 0.019 EUR

M07 XFRA US5534981064 MSA SAFETY INC. 0.286 EUR

FF6 XFRA US33767D1054 FIRSTCASH INC. DL-,01 0.180 EUR

2YU XFRA KYG2120K1094 CN YUH.ED.CORP. HD-,00001 0.004 EUR

YJEB XFRA US21870U5020 CORENERGY INFR.TR. NEW 0.613 EUR

1X6 XFRA AU000000CL11 CLASS LTD. 0.016 EUR