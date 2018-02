FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.02.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 12.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

RFH1 XFRA BMG7541U1071 REXLOT HLDGS NEW HD -,01

2I4 XFRA US4517311035 IGNYTA INC. DL -,00001

IBP XFRA US09057N1028 BIO-PATH HLDGS INC.