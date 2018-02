FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - HÖHER -Mit Rückenwind von der Wall Street dürfte der deutsche Aktienmarkt am Montag einen Erholungsversuch starten. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn 1,47 Prozent höher auf 12 285 Punkte. Im Sog der Angst vor einem schneller als gedachten Zinsanstieg in den USA waren die Börsen weltweit zuletzt abgerutscht. Marktstrategen verwiesen aber auch auf die nach der monatelangen Rally sehr hohen Bewertungen, bei denen nun Luft abgelassen worden sei. Seit seinem Rekordhoch im Januar hat der Dax mittlerweile knapp 11 Prozent eingebüßt.

USA: - AUF UND AB - Der US-Börsenhandel ist am Freitag hochnervös gewesen. Die wichtigsten Indizes pendelten immer wieder zwischen Gewinnen und Verlusten. Eine klare Richtung gab es nicht. Letztlich verabschiedete sich der Dow Jones Industrial mit einem deutlichen Plus von 1,38 Prozent auf 24 190,90 Punkte ins Wochenende. Im Verlauf der vergangenen fünf Handelstage verbuchte der US-Leitindex damit dennoch einen Verlust von 5,2 Prozent. Seit seinem am 26. Januar erreichten Rekordhoch bei 26 616 Punkten, beträgt das Minus inzwischen etwas mehr als 9 Prozent.

ASIEN: - POSITIV - Asiens Börsen sind der Wall Street ins Plus gefolgt. Vor allem Festland-China erholte sich am Montag von teils deutlichen Verlusten in der Vorwoche. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten der Handelsplätze in Schanghai und Shenzhen stieg im späten Handel um ein gutes Prozent. Die Börse in Japan blieb wegen eines Feiertags geschlossen.

DAX 12.107,48 -1,25% XDAX 12.230,59 0,74% EuroSTOXX 50 3.325,99 -1,52% Stoxx50 2.974,33 -1,70% DJIA 24.190,90 1,38% S&P 500 2.619,55 1,49% NASDAQ 100 6.412,68 1,69% Nikkei 225 Kein Handel wegen Feiertag.

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 158,01 -0,07% Bund-Future Settlement 158,04 -0,02%

DEVISEN: - EURO NAHE 1,23 DOLLAR - Der Euro hat sich am Montag etwas von seinen deutlichen Verlusten in der vergangenen Woche erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2281 US-Dollar, nachdem sie am Freitagabend noch in Richtung 1,22 Dollar gefallen war. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,2273 Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:10 Uhr) Euro/USD 1,2281 0,38% USD/Yen 108,70 -0,09% Euro/Yen 133,49 0,28%

ROHÖL:

Brent (April-Lieferung) 63,33 0,62 USD WTI (März-Lieferung) 59,81 0,73 USD

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0031 2018-02-12/07:36