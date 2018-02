Das Frühlingsfest besser bekannt als das Chinesische Neujahr steht vor der Tür und ganz China und alle chinesischen Gemeinschaften in der ganzen Welt sind von einer festlichen Stimmung erfasst. Verschiedene Länder von unterschiedlicher kultureller Herkunft werden das Fest gemeinsam feiern.

Trotz kultureller Unterschiede und unterschiedlicher Arten von Neujahrsfeierlichkeiten in der ganzen Welt ist die Familienzusammengehörigkeit für Menschen rund um den Globus gleichermaßen von Bedeutung. Als eine weltweit führende Hausgerätemarke und aktives Mitglied des National-Brands-Projekts Chinas veröffentlichte Haier unlängst eine Serie von Neujahrs-Videos, um die "Familienkultur" in den Blickpunkt zu rücken. Die Videos zeigen eine liebevolle amerikanische Familie, eine romantische französische Familie, eine vielbeschäftigte neuseeländische Familie und eine chinesische Familie, deren Mitglieder in verschiedenen Ländern leben. Die dargestellten Familien leben auf verschiedenen Kontinenten und Erdhalbkugeln und bieten eine einzigartige globale Perspektive der Frühlingsfestlichkeiten.

Verschiedene Traditionen in verschiedenen Ländern führen zu unterschiedlichen Familienkulturen. Für das chinesische Volk und alle Menschen in der ganzen Welt ist die Familie jedoch der emotionale Anker, und eine Familienzusammenkunft ist am besten geeignet, die Familienbindungen neu zu beleben. Haier hat mit intelligenter Technologie in den Alltag aller Familien Einzug gehalten, hat ihre vielfältigen Ansprüche erfüllt und sie bei unvergesslichen Augenblicken des Neujahrs begleitet.

In den vergangenen 33 Jahren hat Haier die Bedürfnisse von verschiedenen Familien in verschiedenen Ländern unter die Lupe genommen und eine eigene globale Familienkultur aufgebaut. Das aus sechs Marken bestehende Angebot Haier, Casarte, Leader, GE Appliance, Fisher Paykel und AQUA - bietet ein breites Sortiment an Produkten für verschiedene Variationen des intelligenten Haushalts.

Haier erfüllt die vielfältigen Ansprüche von Kunden aus unterschiedlichen Kulturkreisen und Gesellschaftsschichten und hat sich damit erfolgreich als Marke im Dienst von Familien weltweit und als Fenster zur globalen Familienkultur etabliert. Mit einer globalen Vision und der Fähigkeit, differenzierte Anforderungen von Kunden weltweit zu ermitteln und ihnen einen verbesserten Lebensstil zu ermöglichen, hat sich Haier zu einem global führenden Akteur in der Hausgerätebranche und zu einem Modell chinesischer globaler Marken entwickelt.

