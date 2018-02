Von Dana Cimilluca

NEW YORK (Dow Jones)--Der Chipkonzern Broadcom hat sich für seine feindliche Übernahmeofferte für den Konkurrenten Qualcomm bis zu 100 Milliarden US-Dollar an Fremdkapital gesichert und zwei weitere große Private-Equity-Firmen ins Boot geholt.

Ein Dutzend Banken, darunter Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan und Morgan Stanley, haben sich bereit erklärt, Kreditfazilitäten in Höhe von bis zu 100 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen, wie informierte Personen sagten. Darunter sei auch eine revolvierende und Brückenfinanzierung in Höhe von 5 Milliarden Dollar.

Die Private-Equity-Firmen KKR und CVC Capital Partners hätten sich bereit erklärt, gemeinsam mit Silver Lake 6 Milliarden Dollar an wandelbaren Schulden für den Deal und den Kapitalbedarf nach dessen Abschluss zur Verfügung zu stellen, sagten die Informanten. Mit all den Zusagen könne Broadcom die Barkomponente des Angebotes in Höhe von 60 Dollar je Aktie vollständig finanzieren.

Broadcom müht sich seit November um Qualcomm und hob in der vergangenen Woche das Angebot auf 82 Dollar je Aktie in bar und Aktien oder insgesamt mehr als 120 Milliarden Dollar an. Im November hatte Broadcom zunächst 105 Milliarden Dollar oder 70 Dollar je Aktie für den Konkurrenten geboten. Doch Qualcomm wies auch die höhere Offerte als zu niedrig ab.

February 12, 2018 01:16 ET (06:16 GMT)

