Liebe Leser,

am Donnerstag und am Freitag ist es für die Aktie von ThyssenKrupp etwas abwärts gegangen. Damit wurde der Trend der vergangenen Tage bestätigt. Dennoch werden charttechnisch orientierte Analysten nicht nervös. Die Kurse hätten gute Chancen, den kurzfristigen Fall um 6 % binnen einer Woche schon bald aufzuholen, heißt es. Denn: Die Aktie befindet sich schlimmstenfalls, je nach Sicht der Dinge, in einem Seitwärtstrend. Dabei haben sich einige starke Unterstützungen aufgebaut. ... (Frank Holbaum)

