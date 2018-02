Eine durchgängig überzeugende Performance gab der Walldorfer Software-Riese zwar nicht ab, aber die langfristige Richtung stimmt. Wenig verwunderlich: Besonders dynamisch fiel im vergangenen Jahr das Wachstum bei den Cloud-Subskriptions- und Supportumsätzen aus (ca. + 26 % auf 3.769 Mio. €). Andererseits kam man beim Umsatz im wesentlich größeren Bereich Softwarelizenzen und -support kaum vom Fleck. Beim Gesamtumsatz verblieb ein Anstieg um etwa 6 % auf 23,461 Mrd. €. Gegen die Fahrtrichtung war man beim Betriebsergebnis unterwegs, das nach einemRückgang um ca. 5 % bei etwa 4.877 Mio. € landete. Dennoch lag der Anstieg beim Nachsteuerergebnis mit ca. 12 % im prozentual zweistelligen Bereich und stieg damit kräftiger als der Umsatz. Wichtig für die strategische Manövrierfähigkeit ist der operative Cashflow, der nach einem Zuwachs um etwa 9 % bei 5,05 Mrd. € landete, die Nettoliquidität wurde per Jahresende um 1,7 Mrd. € auf minus 1,48 Mrd. € verbessert. Im letzten Jahr gab man etwa 2 Mrd. € an die Aktionäre zurück, davon 500 Mio. € in Form von Aktienrückkäufen und 1,5 Mrd.€ als Dividende. Wichtig: Der Anteil der besser planbarenUmsätze wurde um einen Prozentpunkt auf 63 % verbessert. Erwartet wird per 2020 ein Anstieg auf 70 bis 75 %. Das ist wichtig zur Einordnung: Denn je höher der Anteil des besser planbaren Geschäfts, desto geringer ist c.p. das Unternehmensrisiko und umso eher ist eine höhere Unternehmensbewertung möglich. Mit der Übernahme von Callidus Software greift man zwar tief in die Tasche, ergänzt damit allerdings auch das bereits umfangreiche Portfolio. Zum SAP-Geschäftsnetzwerk gehört Ariba, womit etwa 3,1 Mio. Firmen in der Beschaffung verbunden werden; dasjährliche Handelsvolumen liegt bei mehr als einer BillionUS-Dollar. Mit Concur wird der Bereich Reisen und Spesen adressiert; die Nutzerzahl liegt bei ungefähr 50 Mio. Reisenden. Mit Fieldglass bietet man Lösungen im Bereich Projekt- und Zeitarbeit. Eine starke Position hat SAP bei Personalmanagement-Lösungen über die EinheitSuccessFactors, worauf mehr als 51 Mio. Nutzer entfallen. Callidus Software (bzw. Callidus Cloud, wie das Unternehmen am Markt bekannt ist), ergänzt das Portfolio im Bereich Kundenbeziehungsmanagement (CRM). Es geht also darum, den Vertrieb zu unterstützen und vertriebsrelevante Informationen wie Preise, Provisionen und Incentives mit der Software zur Unternehmenssteuerung (ERP) zu verknüpfen.Fazit: SAP ist unternehmerisch gut unterwegs, auch wenn die Entwicklung zuletzt gerne etwas dynamischer hätte ausfallen dürfen. Die Gewinnbewertung ist mit einem 2019er KGV von etwa 17,6 nicht allzu hoch. Charttechnisch kann die Aktie nichtrecht überzeugen. Insofern: Wohlwollend beobachten darf man gerne, aber kaufen müssen wir zunächstnicht.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Frankfurter Börsenbrief Nr. 6 vom 10.2.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info