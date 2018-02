Nach Berechnungen von Banken und Handelshäusern wird der Dax höher in den Handel starten. In der alten Woche hatten Kurseinbrüche an der Wall Street Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt.

Am Rosenmontag dürften Schnäppchenjäger die Oberhand an der Börse übernehmen. Nach Berechnungen von Banken und Handelshäusern wird der Dax höher in den Handel starten. In der alten Woche hatten Kurseinbrüche an der Wall Street Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt. Der Dax hatte seinen größten Wochenverlust ...

Den vollständigen Artikel lesen ...