Armacell Group: Armacell präsentiert Aerogelmatte der nächsten Generation

Armacell präsentiert Aerogelmatte der nächsten Generation

* ArmaGel, die Aerogelmatte der nächsten Generation * ArmaGel HT für Hochtemperaturanwendungen bis zu 650 C Sortiment mit Dämmschichtdicken von 5, 10, 15 und 20 mm für eine größere Auswahl * Mit geschützter, von Armacell entwickelter, staubreduzierender Technologie * Hergestellt auf der neuen Produktionsanlage für Aerogelmatten in Südkorea

Luxemburg, 12. Februar 2018 - Armacell, ein global führendes Unternehmen im Bereich Energieeffizienz, hat heute die Markteinführung von ArmaGel HT bekannt gegeben. Die flexible Aerogelmatte der nächsten Generation für Hochtemperaturanwendungen wird in der neuen Produktionsanlage für Aerogelmatten am Armacell Standort Cheonan in Südkoreagefertigt.

Als Teil des neuen ArmaGel-Sortiments des Unternehmens ist ArmaGel HT optimiert für Hochtemperaturanwendungen bis zu 650 C. ArmaGel HT ist mit seiner außerordentlich niedrigen Wärmeleitfähigkeit einer der besten der besten heute verfügbaren Dämmstoffe, die heutzutage erhältlich sind. Dabei ist es bis zu 80 % dünner. Mit ArmaGel HT wird Armacell neue Dämmschichtdicken für Aerogelmatten einführen und dem Kunden damit eine größere Auswahl anbieten. Armagel HT ist in einer Dicke von 10 mm bereits heute verfügbar, die Wandstärken 5, 15 und 20 mm folgen später in diesem Jahr.

ArmaGel HT bietet eine Vielfalt an Vorteilen. Sein leichtes Gewicht erleichtert die Handhabung und vereinfacht den Transport. Zu Wartungszwecken kann das Produkt einfach entfernt werden, wodurch sowohl die Stillstandzeiten reduziert als auch die Notwendigkeit einer Ersatzisolierung vermieden wird. Es lässt sich einfach schneiden und passt sich an die gewünschte Form an. Es ist wasserabweisend und atmungsaktiv und hält somit die Anlagen länger trocken und unterstützt den Schutz vor Korrosion unter der Dämmung. Darüber hinaus bietet es erstklassige akustische Leistungen und um bis zu 40 Prozent reduzierte Dämmschichtdicke.

Eine effiziente technische Dämmung ist ein Schlüsselfaktor bei der Bekämpfung des Klimawandels, da es sich um eine der einfachsten, schnellsten und kosteneffizientesten Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz handelt Das neue Armacell-Produkt ist umweltverträglich, chloridfrei, lässt sich in Deponien entsorgen und enthält keine lungengängigen Fasern. Zudem verfügt es über die staubreduzierende LoDust Technologie und ist damit die richtige Wahl für Installateure.

"Wir freuen uns, Ihnen die nächste Generation der Aerogel-Technologie vorzustellen, die es uns ermöglicht, ein komplettes Portfolio an thermischen und akustischen Isolierlösungen anzubieten. In Kombination mit unserem Kernangebot an elastomeren flexiblen Schäumen und unseren Gestaltungsmöglichkeiten bringen die erweiterten Performanceparameter von ArmaGel unseren Kunden weltweit hochmoderne Lösungen mit einem hervorragenden Qualitäts-/Kostenverhältnis", so Patrick Mathieu, Präsident & CEO der Armacell Gruppe.

Armacell produziert die extrem leichtgewichtige High-Tech-Aerogelmatte in Cheonan, Südkorea. Die Produktionsstätte ist 21.206 Quadratmeter groß und liegt in der Nähe von Seoul. Das Werk hat alle Voraussetzungen, eine wichtige Drehscheibe zur Produktion branchenführender Aerogel-Lösungen zu werden und steht im Zentrum der Vision von Armacell, global führend im Bereich innovativer, technischer Dämmstoffe und Komponenten zu werden, um Energie zu sparen und weltweit einen Unterschied zu machen.

(c) Armacell, 2018. ArmaGel ist eine Marke der Armacell Gruppe.

ÜBER ARMACELL Als Erfinder von flexiblen Dämmstoffen für die Anlagenisolierung und führender Anbieter technischer Schäume entwickelt Armacell innovative und sichere thermische, akustische und mechanische Lösungen mit nachhaltigem Mehrwert für seine Kunden. Armacell Produkte tragen jeden Tag maßgeblich zur Steigerung von Energieeffizienz auf der ganzen Welt bei. Mit 3.000 Mitarbeitern und 25 Produktionsstätten in 16 Ländern ist das Unternehmen in den zwei Geschäftsbereichen Advanced Insulation und Engineered Foams tätig. Armacell konzentriert sich auf die Fertigung von Dämmstoffen für die Anlagenisolierung, Hochleistungs-Schäume für die Hightech- und Leichtbau-Industrie und die Aerogelmatten-Technologie der nächsten Generation. Weitere Informationen finden Sie unter: www.armacell.com.

Alle Informationen zu den Produkten finden Sie unter www.armacell.com/armagel.

ANSPRECHPARTNER

Unternehmen Tom Anen +352 2484 9828 press@armacell.com Produkte Sarah-Jayne Beard +44 7803 410753 sarah-jayne.beard@armacell.com

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: http://newsfeed2.eqs.com/armacell/653231.html Bildunterschrift: Armacell ArmaGel HT aerogel blanket

