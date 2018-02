DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan ruht der Börsenhandel wegen eines Ausgleichstages zum Gedanken an die Staatssgründung.

TAGESTHEMA

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat im ersten Geschäftsquartal umsatzseitig weiter zugelegt. Der Umsatz stieg vor allem dank des deutlichen Wachstums im kleineren Geschäftsfeld Microsurgery um 5,3 Prozent (währungsbereinigt: 9,5 Prozent) auf 294,7 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag nach Angaben der Gesellschaft aus Jena bei 38,9 Millionen Euro, die bereinigte EBIT-Marge erreichte 13,5 nach 13,4 Prozent. Der Gewinn je Aktie sank auf 0,32 von 0,38 Euro. Dies sei primär auf den Erlös aus der Veräußerung von Vermögenswerten am Standort Ontario zurückzuführen, der im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2016/17 realisiert wurde, teilte das im TecDAX notierte Unternehmen weiter mit.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

PUMA

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Umsatz 1.052 +10% 7 958 EBIT 33 +134% 5 14 Ergebnis nach Steuern/Dritten 13 -- 3 -4,6 Ergebnis je Aktie 0,36 -- 7 -0,31

Außerdem im Tagesverlauf:

17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.632,70 0,52 Schanghai-Composite 3.151,81 0,70 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.107,48 -1,25 DAX-Future 11.983,00 -1,23 XDAX 12.230,59 0,74 MDAX 25.030,74 -0,81 TecDAX 2.441,22 -0,59 EuroStoxx50 3.325,99 -1,52 Stoxx50 2.974,33 -1,70 Dow-Jones 24.190,90 1,38 S&P-500-Index 2.619,55 1,49 Nasdaq-Comp. 6.874,49 1,44 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,01 -11

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Die Börsen in Europa werden am Montag erst einmal deutlich im Plus erwartet. Nach einer erneut sehr volatilen Sitzung an der Wall Street und der Erholung im späten Geschäft haben auch DAX & Co eine Chance auf steigende Kurse. Der Handel dürfte dabei im Tagesverlauf erneut sehr volatil verlaufen. Die Frage bleibt, ob steigende Kurse schnell wieder dazu benutzt werden, um das Risiko zu minimieren, also ob Verkäufer an den Markt kommen. Positiv zu werten ist, dass die Verkaufswelle bei den Anleihen global zunächst ihren Höhepunkt gesehen hat und die Renditen nicht mehr steigen. Die Stabilisierung bei den Anleihen dürfte auch zu einer Beruhigung am Aktienmarkt führen. Das sogenannte Angstbarometer VIX ist in den USA um 4 auf nun 29 Punkte gefallen, was leicht positiv zu werten ist. Der DAX wird am Morgen von IG 170 Punkte fester bei 12.277 Punkten gesehen, auch der Euro-Stoxx-50 wird über 1 Prozent im Plus erwartet. Der Euro handelt am Morgen um 1,23 Dollar und damit kaum verändert gegenüber Freitag. Die Berichtssaison legt zum Wochenstart einen kleine Pause ein, Impulse von dieser Seite fehlen damit.

RÜCKBLICK: Sehr schwach - Die Schwankungen an den europäischen Börsen blieben auch am letzten Tag der Woche extrem hoch. Investoren mit schwachen Nerven schauen momentan besser von der Seitenlinie zu. Auf die Woche gesehen hat der Euro-Stoxx-50 mehr als 5 Prozent verloren. Auch nach dem Rücksetzer des DAX in den vergangenen zwei Wochen sehen die Marktstrategen der Helaba noch keine Kaufgelegenheit am deutschen Aktienmarkt. L'Oreal schlossen nach Geschäftszahlen 0,3 Prozent im Plus. Das Wachstum hat sich im vierten Quartal beschleunigt. Der Gewinn stieg im vergangenen Jahr um 15 Prozent und der Kosmetikkonzern erhöhte in Folge die Dividende. Die Aktie des Wettbewerbers Beiersdorf schloss im DAX kaum verändert, Henkel beendeten den Tag minimal im Minus.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Der DAX hat eine katastrophale Woche am Freitag erneut mit einem Minus beendet. Im Tagesverlauf hat er mit seinen Höhen und Tiefen über 700 Punkte durchlaufen. Auf Wochensicht hat er 5,5 Prozent verloren. Der größte Einzelaktionär der Deutschen Bank, die chinesische HNA, hat seine Beteiligung an dem Geldhaus leicht auf 9,2 von 9,9 Prozent reduziert. Die Aktie verlor 2,2 Prozent. Unter Abgabedruck standen die Aktien des Hamburger Hafenbetreibers HHLA, die um 11,1 Prozent einbrachen. Als belastend wurden die Aussagen von A.P. Moeller-Maersk gewertet, wonach sich die Containerschifffahrt in den Schlussmonaten 2017 bereits wieder abgeschwächt hat. Im Fahrwasser verloren Hapag-Lloyd 3,1 Prozent. In einem sehr schwierigen Umfeld ist Dermapharm der Gang an die Börse zwar gelungen. Dem Abwärtsstrudel konnte sich die Aktie aber nicht entziehen und schloss nach einem Ausgabepreis von 28 Euro mit 26,00 Euro bereits deutlich darunter.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem sehr lebhaften nachbörslichen Handel berichtete ein Händler von Lang & Schwarz am Freitag. Der Markt habe sich im Gleichschritt mit dem volatilen Handel an der Wall Street bewegt und schließlich deutlich höher notiert. Die Umsätze seien dabei insgesamt sehr hoch gewesen. Bei den Einzelwerten reagierte die Airbus-Aktie kaum auf neue Triebwerksprobleme beim A320neo. Die Aktie wurde bei 83,40 Euro getaxt und damit leicht unter dem Schlussstand von 83,52 Euro.

USA / WALL STREET

Fest - Nach einer Berg- und Talfahrt hat die Wall Street eine turbulente Woche mit einem deutlichen Plus beendet. Dennoch verzeichnete der Dow-Jones-Index die schwärzeste Woche seit rund zwei Jahren. Die Tagesschwankungen des Leitindex waren dabei in den vergangenen Tagen so heftig wie seit der Finanzkrise im Jahr 2008 nicht mehr. Dass die Korrektur mit den steigenden Kursen zum Wochenausklang bereits abgeschlossen ist, glauben allerdings nur die wenigsten Marktteilnehmer. Denn die Sorge vor steigenden Zinsen im Schlepptau einer anziehenden Inflation dürfte die US-Börsen noch eine Weile im Griff halten. Kurzfristig dürften die Daten zur US-Inflation am Mittwoch zum Dreh- und Angelpunkt für die Börsenentwicklung werden. Expedia hat im vierten Quartal unter steigenden Kosten gelitten. Die Titel brachen um 15,5 Prozent ein. Für Nvidia ging es 6,7 Prozent nach oben. Der Chiphersteller verdiente im vierten Quartal deutlich mehr und setzte mehr um als von Analysten erwartet. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal fiel besser aus als erwartet. Die Aktie von United Technologies verlor 1,9 Prozent. Auslöser war ein Bericht des Wall Street Journal, wonach es Probleme bei Airbus-Maschinen des Modells A320neo gibt, die mit Triebwerken von Pratt & Whitney ausgerüstet sind, einem Tochterunternehmen von United Technologies. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legte nach einem volatilen Handel um 3 Basispunkte auf 285 Prozent zu. Gebremst wurden die Notierungen von Sorgen über ein steigendes Angebot an Staatsanleihen. Die Unterfinanzierung des Staates durch die Steuerreform und die geplanten Mehrausgaben der Regierung von US-Präsident Trump führten zu einer steigenden Schuldenaufnahme, hieß es.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Fr, 17:13 Uhr EUR/USD 1,2281 +0,2% 1,2253 1,2235 EUR/JPY 133,48 +0,1% 133,36 133,01 EUR/CHF 1,1526 +0,1% 1,1518 1,1505 GBP/EUR 1,1288 +0,0% 1,1284 1,1277 USD/JPY 108,68 -0,1% 108,84 108,73 GBP/USD 1,3862 +0,3% 1,3826 1,3797 Bitcoin BTC/USD 8.445,85 +2,0% 8.282,18 8.341,28

Am Morgen behält der Dollar seine jüngsten Gewinne, der Euro steht wenig verändert bei 1,2285 Dollar. Stärke zeigt der koreanische Won, der von den Entspannungssignalen zwischen Nord und Süd profitiert und gegen den Dollar rund 1 Prozent gutmacht. Am Freitag setzte der Dollar seine Aufwärtsbewegung fort. Der ICE-Dollarindex kletterte um 0,2 Prozent und verzeichnete mit einem Aufschlag von 1,3 Prozent den stärksten Wochengewinn seit Ende Oktober. Der Euro fiel leicht auf 1,2235 Dollar nach Wechselkursen über 1,2240 Dollar am Vorabend.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,80 59,2 +1,0% 0,60 -1,1% Brent/ICE 63,29 62,79 +0,8% 0,50 -4,4%

Ein deutlicher Anstieg der Ölförderanlagen in den USA hat die Ölpreise zum Wochenausklang unter Druck gesetzt. Deren Zahl stieg so stark wie zuletzt vor über einem Jahr. Es war zudem bereits der dritte Anstieg in Folge. Dies befeuerte die Sorgen vor einem weiteren Anstieg der US-Förderung. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel zum US-Settlement um 3,2 Prozent auf 59,20 Dollar und damit den tiefsten Stand seit knapp zwei Monaten. Für Brent ging es um 3,1 Prozent auf 62,79 Dollar nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.323,18 1.316,08 +0,5% +7,11 +1,6% Silber (Spot) 16,47 16,36 +0,7% +0,11 -2,8% Platin (Spot) 970,60 966,20 +0,5% +4,40 +4,4% Kupfer-Future 3,08 3,03 +1,6% +0,05 -6,6%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 12, 2018 01:30 ET (06:30 GMT)

Der Goldpreis gab erneut nach und setzte damit seine negative Entwicklung aus dem Wochenverlauf fort. Vor allem der deutliche Dollar-Anstieg hat dem Edelmetall zugesetzt. Dazu kamen anhaltende Zinsfanatsien. Der Preis rutschte zum US-Settlement um weitere 0,3 Prozent auf 1.316 Dollar. Damit steht für die Woche ein Minus von 1,6 Prozent zu Buche - das stärkste seit Anfang Dezember.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

BUNDESREGIERUNG

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat betont, dass sie bei Zustandekommen der neuen großen Koalition von Union und SPD die volle Legislaturperiode im Amt bleiben will. Die mit der SPD getroffene Ressortverteilung sieht Merkel auch nach dem Ausstieg von SPD-Chef Martin Schulz als "fix" an.

DT. HAUSHALTSPOLITIK

Der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz hat bekräftigt, dass die SPD in der neuen Regierung an der schwarzen Null festhalten wird.

US-WIRTSCHAFT

könnte in den kommenden Jahren etwas stärker wachsen als bisher angenommen. Wie aus dem Haushaltsentwurf des Weißen Hauses hervorgeht, der am Montag offiziell vorgestellt werden soll, könnte die Wirtschaft in den USA in den kommenden zehn Jahren um jeweils rund 3 Prozent zulegen.

KOREA

Erstmals seit mehr als zehn Jahren will Nordkorea wieder ein Gipfeltreffen mit dem Süden abhalten: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un lud Südkoreas Präsidenten Moon Jae In zu einem Besuch in seine Hauptstadt Pjöngjang ein, wie die Regierung in Seoul bekannt gab.

JAPAN NOTENBANK

Die japanische Regierung wird Haruhiko Kuroda im Laufe des Monats erneut als Gouverneur der Bank of Japan (BoJ) vorschlagen, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person erklärte.

AUTOBRANCHE

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat eine intensive Prüfung der Absprachen zwischen VW, Daimler, BMW, Audi und Porsche angekündigt.

BASF

ist von externen Dienstleistern betrogen worden. Dem DAX-Konzern wurde über Jahre hinweg der Einsatz von Arbeitskräften in Rechnung gestellt, ohne dass Letztere tatsächlich tätig wurden, wie eine BASF-Sprecherin der Zeitung Die Rheinpfalz bestätigte. Laut Informationen der Zeitung beläuft sich der Schaden durch die "unrechtmäßige Abrechnung" auf eine zweistellige Millionenhöhe.

AUDI UND PORSCHE

Die Autobauer Porsche und Audi rechnen für den Aufbau ihrer gemeinsamen Plattform für Elektroautos mit einer Milliardeninvestition. "Für die Entwicklung der Architektur kommt bis 2025 ein niedriger einstelliger Milliardenbetrag auf uns zu", sagte Audi-Chef Rupert Stadler der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten in einem Doppelinterview mit Porsche-Chef Oliver Blume.

AIRBUS

hat am Freitag von neuen Problemen mit Pratt & Whitney-Triebwerken in seinen Maschinen vom Typ A320neo berichtet.

SÜDZUCKER

rechnet mittelfristig mit einer Erhöhung seines Marktanteils. "In der alten Zuckerwelt hatten wir einen Marktanteil von rund 25 Prozent in der EU. Mittelfristig gehen wir davon aus, dass wir absolut mehr verkaufen werden und unser Marktanteil relativ steigen wird", sagte Finanzvorstand Thomas Kölbl in einem Interview der Börsen-Zeitung.

NOVARTIS

ist in Griechenland in das Visier der Ermittler geraten. Hintergrund sind Vorwürfe wegen der angeblichen Bestechung von Beamten und Ärzten, um Arzneimittelpreise festzusetzen und Verkäufe an öffentliche Krankenhäuser zu steigern.

