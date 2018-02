Vergangene Woche geriet auch der Eurokurs im Zuge erheblicher Turbulenzen an den internationalen Aktienmärkten zeitweise unter Druck. Zum Wochenstart hat er sich etwas erholt.

Der Euro hat sich am Montag etwas von seinen deutlichen Verlusten in der vergangenen Woche erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2285 US-Dollar, nachdem sie am Freitagabend noch in Richtung 1,22 Dollar gefallen war. Die Europäische ...

