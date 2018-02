Nach turbulenten Tagen könnten heute die Schnäppchenjäger zuschlagen: Vorbörslich wird der Dax mehr als ein Prozent höher gehandelt.

Am Rosenmontag dürften Schnäppchenjäger die Oberhand an der Börse übernehmen. Nach Berechnungen von Banken und Handelshäusern wird der Dax höher in den Handel starten.

In der alten Woche hatten Kurseinbrüche an der Wall Street Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt. Der Dax hatte seinen größten Wochenverlust seit dem China-Crash vor zwei Jahren verzeichnet und am Freitag 1,3 Prozent tiefer bei 12.107,48 Punkten geschlossen. Anleger sorgten sich vor steigenden Zinsen und warfen deshalb Aktien aus den Depots. Analysten erwarten weiterhin stärkere Schwankungen an den Börsen.

An ...

Den vollständigen Artikel lesen ...