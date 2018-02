Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero nach Zahlen von 54 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der besser als erwartet ausgefallene Umsatz im vierten Quartal unterstreiche die Stärke des Geschäftsmodells, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie des Essenslieferanten sieht er weiterhin als ein "Top Pick" unter den Internetwerten, zusammen mit Just Eat./ajx/tih Datum der Analyse: 12.02.2018

AFA0004 2018-02-12/08:19

ISIN: DE000A2E4K43