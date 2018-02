12.02.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Dutch Authority for the Financial Markets (AFM) (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Der südafrikanische Milliardär Christo Wiese hat seinen Anteil am angeschlagenen südafrikanisch-deutschen Möbelkonzern Steinhoff, Muttergesellschaft von Kika, Leiner und Lipo Austria, reduziert. Laut einer Mitteilung der niederländischen Börsenaufsicht (AFM) hält der frühere Steinhoff-Großaktionär nunmehr 6,2 Prozent, zuvor waren es 21 Prozent. Im Dezember hatte Wiese seinen Posten als Chairman zurückgelegt. Type...

Den vollständigen Artikel lesen ...