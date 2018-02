Von Amol Sharma und Shalini Ramachandran

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Kabelkonzern Comcast denkt laut Kreisen über eine erneute Offerte für den Medienkonzern 21st Century Fox nach. Fox hatte das Übernahmeangebot von Comcast zurückgewiesen, obwohl es über 15 Prozent höher war als den Preis, den der letztliche Käufer Walt Disney nun auf den Tisch legt.

Der Unterhaltungskonzern Disney hatte sich im Dezember mit Fox darauf geeinigt, den TV- und Film-Konzern für 52,4 Milliarden Dollar in Aktien zu übernehmen. Comcast hatte eine Summe im niedrigen 60-Milliarden-Dollar-Bereich geboten, wie informierte Personen sagten. Die Vermögenswerte, um die es in beiden Offerten ging, waren im Wesentlichen die gleichen. Dazu gehörte etwa das Film- und Fernsehstudio T Century Fox, internationale Pay-TV-Sender und einige US-Kabelnetze.

Fox' Hauptsorge bei dem Comcast-Angebot ist gewesen, dass ein Zusammenschluss mit erheblichen Kartellrisiken behaftet gewesen wäre, sagten mit den Gesprächen vertraute Personen. Denn eine Akquisition durch Comcast wäre ein sogenannter "vertikaler" Deal: ein Unternehmen, dass bei Kabelnetzen bereits stark im Geschäft ist, würde weitere Kabelfernsehkanäle erhalten. Die US-Regierung hatte aus ähnlichen Gründen die Übernahme von Time Warner durch AT&T untersagt. Der Fall wird im kommenden Monat vor Gericht verhandelt.

Comcast sei allerdings der Meinung, bei seiner Übernahmeofferte genug Vorkehrungen gegen Kartellrisiken getroffen zu haben, sagten einige der Informanten. Ob der Kabelkonzern wieder aktiv wird, sei aber offen.

Es käme nun darauf an, was Comcast nun den Behörden zu der geplanten Fusion mit Disney mitteile. Aus dieser Mitteilung könne hervorgehen, wie viele ernsthafte Interessenten an Fox es gegeben habe oder ob die Comcast-Offerte ernsthaft in Erwägung gezogen worden sei.

Ein Schlüsselfaktor ist der Deal zwischen AT&T und Time Warner, wie CNBC bereits berichtete. Sollte die Fusion vor Gericht Bestand haben, könne dies Comcast laut den Kreisen ermutigen, denn dies würde die Argumente von Fox gegen einen Deal mit Comcast abschwächen.

February 12, 2018

