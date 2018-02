DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan ruht der Börsenhandel wegen eines Ausgleichstages zum Gedanken an die Staatssgründung.

TAGESTHEMA

Die Wirtschaft in den USA könnte in den kommenden Jahren etwas stärker wachsen als bisher angenommen. Wie aus dem Haushaltsentwurf des Weißen Hauses hervorgeht, der am Montag offiziell vorgestellt werden soll, könnte die Wirtschaft in den USA in den kommenden zehn Jahren um jeweils rund 3 Prozent zulegen. Dagegen gehen Ökonomen für 2019 von einem Anstieg um 3,2 Prozent aus. Anschließend wird ein Plus von 3 Prozent im Jahr 2021 und schließlich eine Zunahme um 2,6 Prozent im Jahr 2026 erwartet. Dies geht aus Prognosen hervor, die dem Wall Street Journal vorliegen. Im Jahr 2017 wuchs die US-Wirtschaft um 2,5 Prozent und lag damit leicht über der Prognose von 2,3 Prozent, die im Haushaltsentwurf von US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr aufgestellt wurde. Viele Ökonomen rechnen im laufenden Jahr mit einem stärkeren Wirtschaftswachstum, ausgelöst durch die Steuerreform der Trump-Regierung. Am Freitag sagten die Ökonomen von JP Morgan, dass sie nun erwarten, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um 2,6 Prozent und im nächsten Jahr um 1,9 Prozent wachsen wird. Im Dezember hatte die US-Notenbank ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr auf 2,5 Prozent und für das nächste Jahr auf 2,1 Prozent angehoben. Die Fed sieht nach wie vor ein langfristiges Wirtschaftswachstum von rund 1,8 Prozent. In den vergangenen zehn Jahren ist die Wirtschaft in den USA um durchschnittlich rund 2 Prozent gewachsen. Viele Ökonomen glauben, dass ein nachhaltiges Wachstum von mehr als 3 Prozent nur schwierig zu erreichen sein wird. Der Etat-Entwurf geht zudem davon aus, dass die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen in diesem Jahr durchschnittlich 2,6 Prozent und im nächsten Jahr 3,1 Prozent betragen wird, bevor sie zu Beginn des nächsten Jahrzehnts auf 3,7 Prozent ansteigt. Als die Wirtschaft in den 1990er und frühen 2000er Jahren konstant um 3 Prozent oder mehr wuchs, bewegte sich die Rendite dagegen in einer Bandbreite zwischen 4 Prozent und 7 Prozent.

TAGESTHEMA II

Die japanische Regierung wird Haruhiko Kuroda im Laufe des Monats erneut als Gouverneur der Bank of Japan (BoJ) vorschlagen, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Samstag erklärte. Dies sei ein Hinweis darauf, dass die BoJ an ihrer aktuell lockeren Geldpolitik festhalten werde, so die Person weiter. Der 73-jährige Kuroda wäre damit der erste BoJ-Gouverneur in mehr als 50 Jahren, dem eine zweite Amtszeit ermöglicht würde. Zuvor müssen aber sowohl das Unter- als auch das Oberhaus des Parlaments der Nominierung zustimmen. Diese dürfte allerdings Unterstützung finden, da die beiden Häuser von der Regierungskoalition von Premierminister Shinzo Abe kontrolliert werden. In einer Rede vor dem Parlament in der vergangenen Woche sagte Abe, dass er Kurodas Fähigkeiten vertraue. Er lobte ihn dafür, dass er die Marktstimmung zum Besseren verändert habe. Kuroda hatte sich zuletzt abermals gegen die Spekulationen auf eine baldige Straffung der BoJ-Geldpolitik gestemmt. Er sagte, dass er es nicht erwäge, das zehnjährige Renditeziel für Staatsanleihen - derzeit an der Null-Prozent-Marke - zu diesem Zeitpunkt anzuheben. "Es ist nicht angebracht, einen vorzeitigen Wechsel bei der Geldpolitik zu vollziehen, um Raum für die Zukunft zu schaffen", sagte Kuroda in einem parlamentarischen Ausschuss. Er fügte an, dass er auch durch das Aktienkaufprogramm im Volumen von 6 Billionen Yen jährlich keine bedeutenden Probleme gesehen habe. Die erneute Berufung von Kuroda könnte zu einer leichten Beruhigung an den Märkten führen. Denn in der vergangenen Woche hatten Spekulationen über eine schneller als erwartete Straffung durch die großen Zentralbanken weltweit zu Kursverlusten geführt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.632,70 +0,52% Hang-Seng-Index 29.703,45 +0,66% Kospi 2.385,38 +0,91% Scanghai-Composite 3.154,51 +0,79% S&P/ASX 200 5.820,70 -0,30%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Vor Beginn des Mondneujahrfestes erholen sich die meisten ostasiatischen Börsen von ihren zum Teil heftigen Verlusten zum Wochenschluss. Doch angesichts der schwärzesten Börsenwoche seit Jahren und der Rally der Wall Street am Freitag zeigen sich Händler etwas enttäuscht über die insgesamt eher maue Erholung an den Aktienmärkten. Während der Handel in Japan feiertagsbedingt ruht, zeigen sich die chinesischen Leitindizes in Hongkong und Schanghai sowie auf Taiwan freundlich. In Südkorea sind die Kurse mit den Entspannungssignalen aus Nordkorea fest. Bereits am Dienstag beginnt des Mondneujahrfest und die Börse in Taipeh auf Taiwan bleibt als erste geschlossen, weitere Börsen folgen dann in den nächsten Tagen. Daher wird der Handel bereits zum Wochenauftakt als dünn bezeichnet. Gegen den regionalen Trend fallen die Kurse in Australien. Dort schloss der S&P/ASX-200 um 0,3 Prozent tiefer. Der Markt wurde von fallenden Energiewerten belastet, die angesichts des jüngsten Preisverfalls bei Erdöl im Schnitt um 0,9 Prozent nachgaben, nachdem der Sektor in der Vorwoche um 9,8 Prozent eingebrochen war. Am australischen Aktienmarkt standen auch Bankenwerte unter Druck mit den umfassenden Untersuchungen im nationalen Finanzsystem. Der Glücksspielwert MGM China steigt in Hongkong um 3,8 Prozent, auch andere Macau-Branchentitel legen zu. Händler sprechen von Vorschusslorbeeren wegen der Eröffnung des neuen Cotai-Kasinos am Dienstag. Dagegen ermäßigen sich SMIC in Hongkong um 8,0 Prozent. Analysten befürchten, die Marge des Halbleiterkonzerns könnte sich schwächer als erwartet entwickeln.

US-NACHBÖRSE

Der Pharmakonzern Arrowhead Pharmaceuticals einen Verlust für das erste Quartal aus, der sich auf Jahressicht ausgeweitet hatte - und dies bei gesunkenen operativen Kosten. Aber auch die Umsätze gingen zurück. Im Webhandel der Nasdaq gab der Kurs der Gesellschaft um 3,4 Prozent nach.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.190,90 1,38 330,44 -2,14 S&P-500 2.619,55 1,49 38,55 -2,02 Nasdaq-Comp. 6.874,49 1,44 97,33 -0,42 Nasdaq-100 6.412,68 1,69 106,58 0,25 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,309 Mrd 1,227 Mrd Gewinner 1.784 342 Verlierer 1.228 2.683 Unverändert 85 67

Fest - Nach einer Berg- und Talfahrt hat die Wall Street eine turbulente Woche mit einem deutlichen Plus beendet. Dennoch verzeichnete der Dow-Jones-Index die schwärzeste Woche seit rund zwei Jahren. Die Tagesschwankungen des Leitindex waren dabei in den vergangenen Tagen so heftig wie seit der Finanzkrise im Jahr 2008 nicht mehr. Das die Korrektur mit den steigenden Kursen zum Wochenausklang bereits abgeschlossen ist, glauben allerdings nur die wenigsten Marktteilnehmer. Denn die Sorge vor steigenden Zinsen im Schlepptau einer anziehenden Inflation dürfte die US-Börsen noch eine Weile im Griff halten. Kurzfristig dürften die Daten zur US-Inflation am Mittwoch zum Dreh- und Angelpunkt für die Börsenentwicklung werden. Expedia hat im vierten Quartal unter steigenden Kosten gelitten. Die Titel brachen um 15,5 Prozent ein. Für Nvidia ging es 6,7 Prozent nach oben. Der Chiphersteller verdiente im vierten Quartal deutlich mehr und setzte mehr um als von Analysten erwartet. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal fiel besser aus als erwartet. Die Aktie von United Technologies verlor 1,9 Prozent. Auslöser war ein Bericht des Wall Street Journal, wonach es Probleme bei Airbus-Maschinen des Modells A320neo gibt, die mit Triebwerken von Pratt & Whitney ausgerüstet sind, einem Tochterunternehmen von United Technologies.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 10 Jahre 2,85 2,6 2,83 40,8 30 Jahre 3,17 3,7 3,13 10,3

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legte nach einem volatilen Handel um 3 Basispunkte auf 2,85 Prozent zu. Gebremst wurden die Rentennotierungen von Sorgen über ein steigendes Angebot an Staatsanleihen. Die Unterfinanzierung des Staates durch die Steuerreform und die geplanten Mehrausgaben der Regierung von US-Präsident Trump führten zu einer steigenden Schuldenaufnahme, hieß es.

DEVISEN

EUR/USD 1,2289 +0,3% 1,2253 1,2270 +2,3% EUR/JPY 133,50 +0,1% 133,36 134,02 -1,3% EUR/GBP 0,8868 +0,1% 0,8862 0,8795 -0,3% GBP/USD 1,3857 +0,2% 1,3826 1,3952 +2,5% USD/JPY 108,63 -0,2% 108,84 109,21 -3,5% USD/KRW 1085,67 -1,0% 1085,67 1087,23 +1,7% USD/CNY 6,3010 +0,1% 6,2968 6,2933 -3,2% USD/CNH 6,3118 -0,0% 6,3135 6,3145 -3,1% USD/HKD 7,8196 +0,0% 7,8185 7,8202 +0,1% AUD/USD 0,7829 +0,2% 0,7816 0,7786 +0,2% NZD/USD 0,7267 +0,2% 0,7250 0,7213 +2,4% Bitcoin BTC/USD 8.382,45 1,21 8.282,18 8.167,66 -42,40

Der Dollar setzte seine Aufwärtsbewegung fort. Der ICE-Dollarindex kletterte um 0,2 Prozent und verzeichnete mit einem Aufschlag von 1,3 Prozent den stärksten Wochengewinn seit Ende Oktober. Der Euro fiel leicht auf 1,2235 Dollar nach Wechselkursen über 1,2240 Dollar am Vorabend.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,87 59,2 +1,1% 0,67 -0,9% Brent/ICE 63,34 62,79 +0,9% 0,55 -4,3%

Ein deutlicher Anstieg der aktiven Ölförderanlagen in den USA hat die Ölpreise zum Wochenausklang unter Druck gesetzt. Deren Zahl stieg so stark wie zuletzt vor über einem Jahr. Es war zudem bereits der dritte Anstieg in Folge. Dies befeuerte die Sorgen vor einem weiteren Anstieg der US-Förderung. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel zum US-Settlement um 3,2 Prozent auf 59,20 Dollar und damit den tiefsten Stand seit knapp zwei Monaten. Für Brent ging es um 3,1 Prozent auf 62,79 Dollar nach unten.

METALLE

Gold (Spot) 1.323,54 1.316,08 +0,6% +7,46 +1,6% Silber (Spot) 16,48 16,36 +0,7% +0,12 -2,7% Platin (Spot) 971,20 966,20 +0,5% +5,00 +4,5% Kupfer-Future 3,09 3,03 +1,7% +0,05 -6,5%

Der Goldpreis gab erneut nach und setzte damit seine negative Entwicklung aus dem Wochenverlauf fort. Vor allem der deutliche Dollar-Anstieg hat dem Edelmetall zugesetzt. Dazu kamen anhaltende Zinsfanatsien. Der Preis rutschte zum US-Settlement um weitere 0,3 Prozent auf 1.316 Dollar. Damit steht für die Woche ein Minus von 1,6 Prozent zu Buche - das stärkste seit Anfang Dezember.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK SÜDAFRIKA

Bereits zu Wochenbeginn könnte die Amtszeit des südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma zu Ende gehen. Der eskalierende Streit innerhalb der Regierungspartei ANC wird am Montag beendet, sagte der aktuelle Parteiführer des African National Congress (ANC) und stellvertretende Präsident Cyril Ramaphosa.

RAUMFAHRT USA

Die US-Regierung will laut einem Zeitungsbericht in ein paar Jahren die Internationale Raumstation ISS privatisieren. Das Weiße Haus wolle das kostspielige Raumfahrtprojekt nur noch bis zum Jahr 2025 finanzieren, berichtete die Washington Post.

KOREAKRISE

Erstmals seit mehr als zehn Jahren will Nordkorea wieder ein Gipfeltreffen mit dem Süden abhalten: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un lud Südkoreas Präsidenten Moon Jae In zu einem Besuch in seine Hauptstadt Pjöngjang ein, wie die Regierung in Seoul bekannt gab. Kim wolle Moon "so bald wie möglich" treffen und ein "neues Kapitel" in den Beziehungen aufschlagen. Südkorea reagierte zunächst zurückhaltend, die USA warnten vor einem Propaganda-Trick.

SYRIENKRISE

Der Konflikt in Syrien hat sich nach einer Reihe israelischer Luftangriffe weiter verschärft. Israels Kampfjets bombardierten ein Dutzend Stellungen der Regierungstruppen und des iranischen Militärs in dem Bürgerkriegsland. Zuvor war ein israelisches Kampfflugzeug bei einem Einsatz in Syrien unter Beschuss geraten und im Norden Israels abgestürzt.

IWF-MARKTANALYSE

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hat die jüngsten Kursstürze an den Börsen als "notwendige Korrekturen" auf den Finanzmärkten eingestuft. "Die Fluktuationen an den Märkten, die wir in den vergangenen Tagen erlebt haben, beunruhigen mich nicht", sagte Lagarde.

BROADCOM/QUALCOMM

Der Chipkonzern Broadcom hat sich für seine feindliche Übernahmeofferte für den Konkurrenten Qualcomm bis zu 100 Milliarden US-Dollar an Fremdkapital gesichert und zwei weitere große Private-Equity-Firmen ins Boot geholt. Ein Dutzend Banken, darunter Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan und Morgan Stanley, haben sich bereit erklärt, Kreditfazilitäten in Höhe von bis zu 100 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen, wie informierte Personen sagten.

COMCAST/FOX/DISNEY

Der US-Kabelkonzern Comcast denkt laut Kreisen über eine erneute Offerte für den Medienkonzern 21st Century Fox nach. Fox hatte das Übernahmeangebot von Comcast zurückgewiesen, obwohl es über 15 Prozent höher war als den Preis, den der letztliche Käufer Walt Disney nun auf den Tisch legt.

WEINSTEIN

Ein geplanter Verkauf der Filmproduktionsfirma Weinstein Co ist offenbar geplatzt, nachdem der New Yorker Generalstaatsanwalt am Sonntag Klage gegen das unabhängige Filmstudio und seine Gründer, Bob und Harvey Weinstein, eingereicht hat. Zwar habe der Generalstaatsanwalt nicht versucht, den Verkauf mit einer einstweiligen Verfügung zu stoppen, doch die Transaktion sei nun mit zu viel Unsicherheit behaftet, sagten mit den Gesprächen vertraute Personen.

