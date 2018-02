Wien - In den nächsten Tagen stehen zahlreiche relevante Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Aus Sicht der meisten Marktteilnehmer die wichtigste Veröffentlichung dürften die Verbraucherpreiszahlen (Mi) für Januar sein. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die um saisonale Effekte bereinigten Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,3% angestiegen seien. Trotz dieses vergleichsweise kräftigen Preisanstiegs dürfte die Vorjahresrate auf 1,9% gesunken sein, da der monatliche Preisanstieg im Januar des letzten Jahres mit 0,6% noch kräftiger ausgefallen sei. Dies markiere aber den Tiefststand der Inflationsrate in diesem Jahr.

