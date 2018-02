In der vergangenen Woche hatte der Rohölkurs um bis zu zehn Prozent nachgegeben. Auslöser waren starke Kursverluste an den internationalen Aktienmärkten. Am Montag haben sich die Rohstoffpreise nun wieder leicht erhöht.

Die Ölpreise haben sich am Montag nach starken Rückgängen in der vergangenen Woche ein wenig erhöht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 63,37 US-Dollar. Das waren 58 Cent mehr als am ...

