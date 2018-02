Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone vor Zahlen für 2017 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf das schwächer laufende US-Geschäft mit Milchprodukten. Mit Blick auf 2018 fehle es an Umsatzdynamik, weshalb der leichte Bewertungsabschlag auf die Papiere der Konkurrenten gerechtfertigt sei./ajx/ag Datum der Analyse: 12.02.2018

AFA0009 2018-02-12/08:42

ISIN: FR0000120644