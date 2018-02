Erst am 18.01. konnten wir mit Airbus einen "Super-Knaller" mit einem Gewinn von 280% in nur 16 Tagen melden. Am 25.01. hatten wir auf eine mögliche nächste Trading-Chance mit Airbus hingewiesen und der Titel des Beitrags war: "Airbus: Nach dem Trade ist vor dem Trade! Neue Chance in Sicht!" Auch diese Trading-Chance konnte genutzt werden, denn am 29.01. konnten wir im Express-Service titeln: "Airbus: Treffer + 26% in 2 Tagen! Kommt jetzt der nächste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...