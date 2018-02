Unsere Börsentipps sind in den meisten Fällen für Trader, wenige für Anleger, die auf lange Haltezeiten setzen. Wir setzen unser Trading-Kapital ständig um und versuchen jede sich bietende Chance für einen Trade zu nutzen. Dazu gehört natürlich, dass man den Markt ständig im Blick hat und die kommenden Trading-Chancen in möglichst vielen Fällen rechtzeitig erkennt. Mit Alibaba konnten wir am 28.01. den letzten Volltreffer melden. Der Beitrag hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...