Am 07.02. hatten wir im RuMaS Express-Service getitelt: "Wirecard: Unterstützung verloren - geht vielleicht trotzdem was?" Zunächst sah es so aus, als ob wir mit unserer Vermutung, dass trotz des Verlustes der Unterstützung bei Wirecard was gehen könnte. Dann kam aber der nächste Crash-Tag in den USA und es ging wieder bergab. Man muss allerdings feststellen, dass sich die Aktie trotz des herberen Verlusts in New York verhältnismäßig besser gehalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...