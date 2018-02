Am 06.02. hatten wir im RuMaS Express-Service auf eine Trading-Chance mit Daimler hingewiesen. Der Artikel hatte den Titel: "Daimler: Die Verkaufszahlen steigen wieder - wir glauben die Aktie auch?" Der kleine Treffer war am 08.02. da und wir haben getitelt: "Daimler: Kleiner Treffer - mit neuer Chance! Zusteigen noch erlaubt!" Der zweite Absturz in den USA innerhalb dieser Woche am 08.02. hat den Kurs aber nur unwesentlich beeinflusst und die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...