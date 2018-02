Zu den ganz großen Verlierern gehörte Evotec in den letzten Tagen nicht. Der Kurs hatte nach dem Hoch bei 16,85 Euro am 29.01. ohnehin abgegeben und der Kursrutsch durch den Absturz der US-Indizes hat Evotec vergleichsweise nicht mehr stark zugesetzt. Die Gegenbewegung setzte am 06.02. sofort ein und der erneute Kurssturz am 08.02. brachte sogar ein etwas höheres Tief. Man darf jetzt gespannt sein, ob es in den Indizes eine Bodenbildung gibt und ...

