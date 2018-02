Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Dürr auf "Sell" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. In einem Umfeld moderaterer Wirtschaftsaussichten würden im europäischen Industriegütersektor vier Aktien zum Verkauf empfohlen, schrieben die Experten in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dazu zählt Analystin Daniela Costa die Aktie des Anlagenbauers Dürr, dessen Geschäft mit der Autoindustrie wohl seinen Höhepunkt erreicht haben dürfte./tih/ag Datum der Analyse: 12.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0013 2018-02-12/08:56

ISIN: DE0005565204