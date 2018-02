Mit ihren Produktfeatures wie hydraulische Pressung, Infrarot-Lichtschranken, patentierte Zweihand-Schnittauslösung für Messer- und Pressbalken und elektronischer Steuerung sind die Papierschneidemaschinen von Krug & Priester für einen hohen Durchsatz und hohe Ansprüche konzipiert. Ausgestattet mit einem berührungsempfindlichen Display bieten die Profi-Papierschneidemaschinen den ähnlichen Bedienkomfort wie ein modernes Smartphone oder ein Tablet Computer.

Der Dialog zwischen Mensch und Maschine erfolgt bei diesen Maschinen über Touch-Displays von Electronic Assembly (eigene Schreibweise: ELECTRONIC ASSEMBLY). Das intelligente Display des Typs EA eDIPTFT43-ATP misst in der Diagonale 11 cm und Typ EA eDIPTFT70-ATP hat eine Diagonale von 18 cm. Über den Quellcode lässt sich die Oberfläche frei gestalten. So ließen sich alle gewünschten Features und Funktionen nach den Bedürfnissen von Krug & Priester implementieren. Auch das Corporate Design findet in der Bildschirmdarstellung seinen Niederschlag.

Hoher Bedienkomfort

Die Intelligenz des TFT-Bildschirms erleichtert Designern die Gestaltung der Interaktivität zwischen Mensch und Maschine. So lassen sich virtuelle kontextsensitive Schaltflächen und Taster einfach anlegen und pixelgenau positionieren. Grundlegende Grafikfunktionen wie Gerade oder Bargraph ...

