FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future setzt seine am Freitag im späten Handel gestartete Erholungsbewegung weiter fort und legt am Montag im frühen Handel weiter zu. Die technischen Analysten von der Commerzbank sprechen von einem Stabilisierungstag, nachdem der DAX-Future in der Vorwoche 730 Punkte verloren habe. Aufgrund der kurzfristig überverkauften Lage sollte ein Gegenbewegungstag den DAX-Future in eine volatile Stabilisierung oberhalb der Unterstützungszone zwischen 11.800 und 12.000 Punkten führen.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 37,5 auf 12.260 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.322,5 und das Tagestief bei 12.252,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.159 Kontrakte.

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2018 02:32 ET (07:32 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.