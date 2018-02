Der deutsche Leitindex hat eine desaströse Woche hinter sich. Insgesamt ging es um 5,6 Prozent nach unten. Das ist die schlechteste Wochenbilanz seit zwei Jahren. Auch am Freitag dominierten die roten Vorzeichen. Am Ende schloss er bei 12.107 Punkten. Das ist ein Minus von 1,3 Prozent. Marktidee: Nasdaq 100Die Wall Street hat eine harte Woche hinter sich. Das gilt auch für den Technologieindex Nasdaq 100. Der befindet sich langfristig zwar in einem Aufwärtstrend. In der vergangenen Woche war der Index allerdings auch Teil der allgemeinen Abwärtsbewegung. Hoffnung macht jetzt aber die Entwicklung vom Freitag. Da ging es deutlich nach oben.