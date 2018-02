FRANKFURT (Dow Jones)--Bei vergleichsweise hohen Umsätzen ist der Bund-Future im Minus in die Woche gestartet. Damit nehmen die Renditen wieder an Fahrt auf, die Bundesanleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren rentiert 2 Basispunkte höher bei 0,78 Prozent. Die Anleihestrategen der Commerzbank empfehlen am Morgen Käufe im Bereich von 0,80 Prozent. Dabei gehen sie davon aus, dass die Volatilität weiter hoch bleiben wird. Seit Donnerstag der Vorwoche sei zudem zu beobachten, dass die Staatsanleihen aus der Peripherie stärker unter Druck stünden und sich in Folge die Spreads gegenüber Bundesanleihen ausweiteten.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert um 8.45 Uhr um 30 Ticks auf 157,71 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 157,81 Prozent und das Tagestief bei 157,61 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.850 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 6 Ticks auf 130,44 Prozent.

February 12, 2018 02:49 ET (07:49 GMT)

