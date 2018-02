Stars wie Robert De Niro und Forest Whitaker gesellen sich zu politischen und wirtschaftlichen Führungspersönlichkeiten und Vordenkern, um bei dem richtungsweisenden Gipfeltreffen über die Themen Klimawandel, Technologie und Innovation zu diskutieren

Die VAE haben heute am Weltregierungsgipfel (WGS) in Dubai eine Datenbank für humanitäre Logistikleistungen lanciert. Die von Prinzessin Haya bint Al Hussein, Vorsitzende der International Humanitarian City, vorgestellte Datenbank verbessert die Reaktionszeit und Effizienz von humanitären Hilfs- und Rettungseinsätzen durch eine zentralisierte Plattform, die Echtzeitinformationen über Notfälle, Versorgungsmaterialien und Logistik enthält.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180212005518/de/

HRH Princess Haya bint Al Hussein, Chairperson of the International Humanitarian City (Photo: AETOSWire)

Es wird davon ausgegangen, dass die Datenbank die Zusammenarbeit von Hilfsorganisationen in der betroffenen Region verbessert und so die optimale Versorgung von Hilfsbedürftigen ermöglicht. Die VAE waren an vorderster Front bei den Hilfsmaßnahmen für Rohingya-Flüchtlinge und wurden für ihre philanthropischen Beiträge zu den dringlichsten humanitären Einsätzen auf der Welt von Vertretern globaler Hilfsorganisationen gelobt, darunter beispielsweise David Beasley, Leiter des Welternährungsprogramms.

Sitzungen zu den Themen Klimawandel, Biotechnologie und Nutzung von Flächen für Siedlungszwecke dominierten den Weltregierungsgipfel am ersten Tag, an dem auch die Hollywood-Schauspieler Robert De Niro und Forest Whitaker teilnahmen. De Niro gesellte sich zu den Ministern der VAE und der Inselnationen Antigua und Barbuda sowie der Republik Marshallinseln, um über die verheerenden Auswirkungen von extremen Wetterereignissen zu diskutieren. Der zweifache Oscar-Gewinner hat versprochen, beim Wiederaufbau von Barbuda zu helfen, nachdem der Hurrikan Irma die Insel so stark verwüstete, dass sie zum ersten Mal in 300 Jahren unbewohnbar war. Währenddessen betonte Whitaker, ein weiterer Academy-Award-Preisträger und der Sonderbeauftragte der UNESCO für Frieden und Versöhnung, dass die Befähigung von Frauen und Kindern für die Einleitung von Wandel entscheidend ist, zumal sie von den Auswirkungen des Klimawandels am stärksten betroffen sind.

Über den Weltregierungsgipfel

Der Weltregierungsgipfel ist das wichtigste globale Forum im Hinblick auf die Zukunftsgestaltung von Regierungen auf der ganzen Welt. Jedes Jahr wird bei dem Gipfeltreffen die Agenda für die nächste Generation von Regierungsbehörden festgelegt. Der Fokus ist dabei, die universellen Herausforderungen, denen sich die Menschheit gegenübergestellt sieht, mithilfe von Innovationen und Technologie zu lösen. Der Weltregierungsgipfel (World Government Summit, WGS) ist eine Plattform für den Wissensaustausch, die Regierungen, Zukunftsvisionen, Technologie und Innovation zusammenbringt. Politischen Entscheidungsträgern, Experten und Pionieren im Bereich der menschlichen Entwicklung dient der Gipfel als Anlaufstelle für richtungsweisende Diskussionen und zur Anbahnung von Partnerschaften. Als Tor zur Zukunft beleuchtet der Gipfel Trends, Probleme und Chancen, die auf die Menschheit in den kommenden Jahrzehnten zukommen, während Innovationen, beste Vorgehensweisen und intelligente Lösungen präsentiert werden, die wiederum kreative Ideen für die Auseinandersetzung mit diesen Themen anregen.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180212005518/de/

Contacts:

WGS Media-Team

Aurelien Raspiengeas, +971559548659

Abgeordneter

media@worldgovernmentsummit.org