Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IWF-Chefin sieht in jüngsten Kursstürzen "notwendige Korrekturen"

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hat die jüngsten Kursstürze an den Börsen als "notwendige Korrekturen" auf den Finanzmärkten eingestuft. "Die Fluktuationen auf den Märkten, die wir in den vergangenen Tagen erlebt haben, beunruhigen mich nicht", sagte Lagarde beim Weltregierungsgipfel in Dubai. Sie sehe darin "eindeutig notwendige Marktkorrekturen". "Ich würde mich nicht darauf konzentrieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist, sondern auf die Notwendigkeit eines Wandels", riet die IWF-Chefin.

Merkel will in Koalition volle vier Jahre an Bord bleiben

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat betont, dass sie bei Zustandekommen der neuen großen Koalition von Union und SPD die volle Legislaturperiode im Amt bleiben will. Die mit der SPD getroffene Ressortverteilung sieht Merkel auch nach dem Ausstieg von SPD-Chef Martin Schulz als "fix" an - obwohl sie den Verlust des Finanzministeriums als "schmerzlich" empfindet. "Die vier Jahre sind jetzt das, was ich versprochen habe, und ich gehöre zu den Menschen, die Versprochenes auch einhalten", sagte Merkel in einem Interview im ZDF.

Scholz lehnt Urwahl des SPD-Vorsitzes ab

SPD-Vize Olaf Scholz hat Forderungen der Parteilinken nach einer Urwahl des künftigen Parteivorsitzes zurückgewiesen. "Es ist klassischer Weise die Sache eines Parteitages", Scholz im "Bericht aus Berlin" in der ARD. "Wir haben ein gutes, bewährtes Verfahren, dass bei Parteitagen Vorsitzende bestimmt werden." Er betonte, dass "dringend die Erneuerung der SPD" nötig sei. "Da geht es nicht um Fragen, wie Vorsitzende gewählt werden", betonte Scholz aber, der bei Zustandekommen einer neuen großen Koalition laut SPD-Kreisen Finanzminister werden soll.

Weißes Haus will Internationale Raumstation ISS privatisieren - Presse

Die US-Regierung will laut einem Zeitungsbericht in ein paar Jahren die Internationale Raumstation ISS privatisieren. Das Weiße Haus wolle das kostspielige Raumfahrtprojekt nur noch bis zum Jahr 2025 finanzieren, berichtete die Washington Post unter Berufung auf ein internes Dokument der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Danach könne die Privatwirtschaft Teile der ISS übernehmen.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2018 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.