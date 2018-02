Die US-Bank JPMorgan hat Airbus angesichts neuer Probleme beim GTF-Triebwerk für den A320neo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Bereits vor den jüngsten Nachrichten zum GTF-Triebwerk habe die Marktkorrektur einen gute Einstiegsgelegenheit in die Airbus-Aktie geboten, und einige Meldungen wie etwa zu den Fortschritten bei den Verhandlungen mit den Käuferstaaten für den A400M oder die Aufträge für den A380 durch Emirates seien zudem positiv gewesen, schrieb Analyst David Perry in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/zb Datum der Analyse: 12.02.2018

ISIN: NL0000235190