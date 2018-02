• Narendra Modi führt die Delegation von Indien an, dem Gastland beim Weltregierungsgipfel

• Französischer Premierminister Édouard Philippe ruft zu nationalem Wandel auf

• IWF-Chefin Christine Lagarde setzt auf die Jugend der Region zur Einleitung von nachhaltigem Wachstum

Der indische Premierminister Narendra Modi preist Technologien als Instrument für Entwicklung, warnt in seiner Rede am sechsten Weltregierungsgipfel (WGS 2018) in Dubai aber auch vor ihrem zerstörerischen Potenzial.

Indian Prime Minister Narendra Modi addresses the sixth edition of World Government Summit in Dubai (Photo: AETOSWire)

"Technologien haben die Menschheit über ein Minimum an Regierung und ein Maximum an Führung befähigt. E-Governance steht für effektiv, effizient, easy (leicht), empowering (befähigend) und equity (gerecht). Technologien haben auch die VAE grundlegend verändert, und zwar von einer Wüstengegend zu einem modernen Wunder, im Hinblick auf die Radikalisierung des Cyberspace haben sie jedoch auch eine dunkle Seite", sagte er. Modi führte eine Delegation aus Indien an, dem Gastland des diesjährigen Weltregierungsgipfels.

Zuvor umriss der französische Premierminister Édouard Philippe den Fahrplan seines Landes für einen Wandel, der eine progressive Klimapolitik, Senkung der Körperschaftsteuer und eine Arbeitsrechtsreform umfasst. "Unsere Priorität ist es, das Land zu sanieren und auf die Zukunft vorzubereiten", meinte er.

Christine Lagarde, geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, war bei ihrer Prognose für das wirtschaftliche Wachstum trotz der jüngsten Volatilität am Markt optimistisch. Sie wies Regierungen dringend darauf hin, überfällige Reformen zu implementieren und jungen Menschen durch den Aufbau stärkerer Wirtschaftssysteme Hoffnung zu geben. "Regierungen, insbesondere in dieser Region, in der 60 Prozent der Bevölkerung unter 25 Jahre alt sind, müssen den Fokus ihrer Politik auf die Ankurbelung der Wirtschaft und die Schaffung von Arbeitsplätzen ausrichten", sagte sie.

Über den Weltregierungsgipfel

Der Weltregierungsgipfel ist das wichtigste globale Forum im Hinblick auf die Zukunftsgestaltung von Regierungen auf der ganzen Welt. Jedes Jahr wird bei dem Gipfeltreffen die Agenda für die nächste Generation von Regierungsbehörden festgelegt. Der Fokus ist dabei, die universellen Herausforderungen, denen sich die Menschheit gegenübergestellt sieht, mithilfe von Innovationen und Technologie zu lösen. Der Weltregierungsgipfel (World Government Summit, WGS) ist eine Plattform für den Wissensaustausch, die Regierungen, Zukunftsvisionen, Technologie und Innovation zusammenbringt. Politischen Entscheidungsträgern, Experten und Pionieren im Bereich der menschlichen Entwicklung dient der Gipfel als Anlaufstelle für richtungsweisende Diskussionen und zur Anbahnung von Partnerschaften. Als Tor zur Zukunft beleuchtet der Gipfel Trends, Probleme und Chancen, die auf die Menschheit in den kommenden Jahrzehnten zukommen, während Innovationen, beste Vorgehensweisen und intelligente Lösungen präsentiert werden, die wiederum kreative Ideen für die Auseinandersetzung mit diesen Themen anregen.

