Günstigste Übernachtung in Messenähe für 180 Euro, nur noch wenige Hotels verfügbar Hotelzimmer ab 69 Euro im Umkreis von fünf Kilometern zur Messe



Zur Internationalen Tourismusbörse (ITB) vom 07. bis zum 11. März gehen in Berlin die Hotelpreise in die Höhe. Die durchschnittlichen Übernachtungspreise steigen bis zu 57 Prozent über das Hotelpreisniveau im März. Am Eröffnungstag der Tourismusleitmesse kostet eine Übernachtung im Schnitt 144 Euro. Im Monatsmittel werden 92 Euro pro Nacht fällig.



Bereits vor Beginn der Messe ziehen die Preise an. Möglicher Grund: Die Aussteller bereiten ihre Stände vor. Wenn die ITB am Wochenende auch für Privatbesucher öffnet, fällt der durchschnittliche Übernachtungspreis deutlich.



"Besucher, die nicht für die ITB nach Berlin kommen, sollten besser auf einen messefreien Termin ausweichen oder erst am Wochenende anreisen", sagt Dr. Jan Kuklinski, Geschäftsführer Hotel bei CHECK24.



Hotels im Umkreis von zwei Kilometern zur Messe erhöhen ihre Preise durchschnittlich sogar um 214 Prozent im Vergleich zu einem messefreien Zeitraum. In der Spitze kostet eine Übernachtung in einem Zimmer gleicher Kategorie im identischen Hotel während der ITB 313 Prozent bzw. 219 Euro mehr als eine Woche später.*)



Übernachtung in direkter Messenähe ab 180 Euro, nur wenige Hotels verfügbar



In unmittelbarer Nähe zum Messegelände gab es im CHECK24-Hotelvergleich zum Betrachtungszeitpunkt nur noch wenige Hotels mit freien Zimmern. Für eine Übernachtung nach ausgewählten Kriterien in max. zwei Kilometern Entfernung zur ITB zahlen Hotelgäste mindestens 180 Euro. Durch den Vergleich verschiedener Anbieter sparen Kunden im Schnitt der verfügbaren Hotels 23 Prozent bzw. 74 Euro.



Übernachtungen ab 69 Euro im Umkreis von fünf Kilometern zur Messe



Günstiger übernachten Hotelgäste im Umkreis von fünf Kilometern zur Messe - eine Nacht im Doppelzimmer gibt es bereits ab 69 Euro. Darüber hinaus profitieren Messebesucher von einer größeren Hotelverfügbarkeit. Zum betrachteten Zeitpunkt boten noch 41 Unterkünfte Zimmer an.



*)allgemeine Suchkriterien: mind. zwei Sterne, mind. sieben von zehn Punkte in der Kundenbewertung auf CHECK24, max. zwei bzw. fünf Kilometer Luftlinie von der ITB Berlin (Messedamm 22, 14055 Berlin) entfernt. Übernachtungszeitraum während der ITB: Donnerstag, 07.03.2018 bis Freitag, 08.03.2018, Übernachtungszeitraum messefreie Woche: Donnerstag, 14.03.2018 bis Freitag, 15.03.2018; Stand der Preise: 06.02.2018; alle genannten Preise gelten pro Nacht für ein Doppelzimmer (ein Zimmer, zwei Erwachsene). Tabellen verfügbar unter: http://ots.de/fsoc9e



