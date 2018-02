Wien - In der Eurozone gibt es in den kommenden Tagen nur wenige relevante Datenveröffentlichungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Erwähnenswert seien zunächst weitere (Länder-) Ergebnisse zur Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes im vierten Quartal. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die deutsche Wirtschaft im Schlussquartal 2017 um 0,6% p.q. gewachsen sei. Positive Impulse dürften sowohl von den Konsumausgaben und den Ausrüstungsinvestitionen gekommen sein, sowie vom Außenbeitrag, der einen rechnerischen Wachstumsbeitrag von 0,2 Prozentpunkten geliefert haben dürfte. Für das laufende Quartal stünden die Vorzeichen erneut sehr gut. Stimmungsindikatoren und erste bereits vorliegende "harte" Konjunkturdaten würden auf eine Zunahme um 1/2 bis 3/4% zum Vorquartal deuten. Zwar würden sich auch in Italien Sentimentumfragen auf oder nahe mehrjähriger Höchststände befinden. Allerdings spiegle sich dies nur bedingt in den "harten" monatlichen Daten wie der Bauproduktion (Q4: -0,2% p.q.) oder den Einzelhandelsumsätzen (Q4: 0,0% p.q.) wider.

