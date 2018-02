Frankfurt - In den vergangenen Tagen stand in erster Linie die Entwicklung des Aktienmarktes im Blickpunkt, so die Experten von Union Investment.Aber auch auf der Rentenseite habe sich - zumindest zwischenzeitlich - einiges bewegt. Per saldo hätten die richtungsweisenden Staatsanleihemärkte in den USA und in Deutschland nach einigen Schwankungen im Wochenverlauf jedoch kaum Veränderungen aufgewiesen. Ein nennenswerter Teil der Marktbewegung habe sich schon am Freitagabend der vorhergehenden Handelswoche vollzogen. Ausgelöst von - im Zusammenhang mit den US-Arbeitsmarktdaten - höheren Stundenlöhnen hätten die Renditen von US-Treasuries und Bundesanleihen bis Handelsschluss deutlich angezogen. Die ohnehin seit geraumer Zeit am Markt schwelenden Inflationsbefürchtungen hätten sowohl auf die Aktien- als auch die Anleihekurse gedrückt.

