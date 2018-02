Indexfonds erfreuen sind weiterhin höchster Beliebtheit. Mehr als fünf Billionen Dollar waren Ende Januar in sie investiert.

Investoren setzen weiter kräftig auf Indexfonds. Ende Januar waren zum ersten Mal mehr als fünf Billionen Dollar in sogenannten Exchange Traded Funds und Produkten (ETFs und ETPs) investiert, wie aus vorläufigen Zahlen des Londoner Analysehauses ETFGI hervorgeht.

Und auch die Zuflüsse in ETFs sind den 48. Monat in Folge gestiegen. Im Januar flossen weltweit 106 Milliarden Dollar in die börsengehandelten Fonds. Das ist deutlich mehr, als der bisherige Rekord von Zuflüssen in Höhe von 68 Milliarden Dollar im Februar 2017. Wenn Angaben aus Australien veröffentlicht werden, werden die Zahlen dem Analysehaus zu folge noch einmal nach oben korrigiert.

Die Produkte, die Indizes abbilden und nur eine vergleichsweise geringe Gebühr verlangen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...