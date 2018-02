St. Gallen - Die Angst vor einem starken Anstieg der Inflation und damit deutlich höheren Zinsen hat die Anleger erfasst und die Aktienkurse 10% fallen lassen. Deutlich höhere Inflationsraten sind effektiv eine Gefahr für die Märkte. An diesem Punkt sind wir aber noch nicht. Die Reaktion der Obligationen- und Aktienmärkte auf etwas höhere Stundenlöhne in den USA ist reichlich übertrieben.

Auslöser für den Stimmungsbruch bei den Anlegern war ein Anstieg der durchschnittlichen Lohnsteigerung in den USA im Januar auf 2.9%. Die monatlichen Schwankungen in dieser Erhebung sind aber gross und werden durch die Zusam-mensetzung der Datenbasis beeinflusst. Im Januar fallen üblicherweise die Zusatzstellen im Detailhandel für das Weihnachtsgeschäft weg. Zudem werden je nach Wetter Stellen in der Baubranche vorübergehend gestrichen. Beide Sektoren sind Tieflohnbereiche. Fallen diese weg, steigt der durchschnittliche Stundenlohn, ohne dass der Lohndruck in der Wirtschaft insgesamt zunimmt. Dass die Löhne in den USA mit der Zeit steigen werden, ist angesichts der tiefen Arbeitslosigkeit anzunehmen. Von den in den USA in guten Zeiten üblichen Lohnanstiegen von 3.5% bis 4.0% sind wir aber noch weit entfernt.

Inflationserwartungen im Zielbereich

Der Kursrutsch bei ...

