FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer wappnet sich gegen die absehbare Konkurrenz durch Novartis bei der Behandlung des häufigsten Erblindungsrisikos weltweit. Der Pharmakonzern will erreichen, dass sein Blockbuster-Medikament Eylea nach dem ersten Behandlungsjahr deutlich seltener injiziert werden muss als bislang. Eine entsprechende Anpassung der Produktinformation wurde jetzt bei der Europäischen Arzneimittelbehörde beantragt. Eine klinische Studie hat die Wirksamkeit von Eylea zur Behandlung der feuchten altersabhängigen Makuladegeneration auch bei längeren Dosisintervallen bestätigt.

Novartis will ein Konkurrenzmedikament auf den Markt bringen, dessen besonderer Vorteil darin besteht, dass die Mehrheit der Patienten mit nur einer Gabe alle zwölf Wochen behandelt werden kann. Die häufigen Injektionen direkt ins Auge sind belastend für Patienten und überdies teuer. Der Zulassungsantrag für den Novartis-Wirkstoff mit dem Namen Brolucizumab soll in der zweiten Jahreshälfte in den USA gestellt werden.

Eylea ist das zweitwichtigste verschreibungspflichtige Medikament von Bayer. 2016 erlöste der Konzern aus Leverkusen damit gut 1,6 Milliarden Euro außerhalb der USA, wo es Bayer-Entwicklungspartner Regeneron vermarktet. Bislang muss das Mittel mit dem Wirkstoff Aflibercept zu Behandlungsbeginn im monatlichen Rhythmus gespritzt werden, anschließend zweimonatlich.

Eine Phase-IV-Studie in Japan hat nun ergeben, dass sich das Dosisintervall bei 60 Prozent aller Patienten bis zum Ende des ersten Behandlungsjahres auf zwölf oder mehr Wochen ausdehnen ließ. Die feuchte AMD ist die häufigste altersbedingte Augenerkrankung. Dabei kommt es zu krankhaften Veränderungen bei den Blutgefäßen im Auge. Unbehandelt führt dies zu einer Einschränkung des Sehvermögens und im schlimmsten Fall zu einer Erblindung.

Das Marktvolumen zur Behandlung der feuchten AMD wird auf 10 Milliarden Dollar geschätzt. Neben Eylea ist noch das von Roche und Novartis entwickelte Mittel Lucentis am Markt zugelassen. Aus Kostengründen greifen Augenärzte aber auch auf das Krebsmittel Avastin zurück, das allerdings offiziell keine Zulassung hat.

February 12, 2018

